কলকাতা, 6 জানুয়ারি: প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (Board of Primary Education) জন্য 2014 সাল খারাপ একটি বছর ছিল, শুক্রবার এমনই মন্তব্য করলেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার (2014 was a Bad Year for the Board of Primary Education Says High Court) । 6টি প্রশ্ন ভুলের মামলার শুনানির সময় এদিন তিনি এই মন্তব্য করেন । যদিও মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখে বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ । পাঁচ বছর পর মামলার শুনানি শেষ হয় আজ ।

2014 সালের টেট পরীক্ষায় 6টি প্রশ্ন ভুল থাকার জন্য সেই প্রশ্নগুলির নম্বর সকল পরীক্ষার্থী পাবেন কি না তা এই মামলার রায়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে (West Bengal Board of Primary Education) । এখনও পর্যন্ত মামলাকারীরাই 6টি প্রশ্ন ভুলে নম্বর পেয়েছেন । তারপরই একাধিক চাকরিপ্রার্থী মামলা করেন হাইকোর্টে । 2014 সালের টেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রায় 25 লক্ষ পরীক্ষার্থী । তার মধ্যে 1 লাখ 25 হাজারের মত প্রার্থী উত্তীর্ণ হন । সেখান থেকে প্রায় 42 হাজার প্রার্থী চাকরিতে নিযুক্ত হন ।

কিন্তু 2014 সালের পরীক্ষায় 6টি প্রশ্নের উত্তর ভুল রয়েছে দাবি করে মামলা দায়ের করেন প্রতিভা মণ্ডল-সহ আরও কয়েকজন ।মামলার রায়ে বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, মামলাকারীদের মধ্যে ওই 6টি ভুল প্রশ্নে যারা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সকলকেই নম্বর দিতে হবে । তবে যারা হাইকোর্টে মামলা করেছেন নম্বর পাবেন শুধু তাঁরাই ।

এরপর হাইকোর্টের নির্দেশ মতো অক্টোবর 2018-তে রায়ের পর প্রতিভা মণ্ডল-সহ মামলাকারীরাই এই 6টি ভুল প্রশ্নে নম্বর পান । ফলে বেশ কিছুটা নম্বর বেড়ে যাওয়ায় চাকরি পেয়ে যান তাঁরা । এরপরই 6টি প্রশ্ন ভুলের নম্বর সব পরীক্ষার্থীদেরই পাওয়া উচিত বলে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলারই শুনানি হল আজ ৷ তবে তার রায়দান স্থগিত রয়েছে ৷

