জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: উমার বিসর্জনে গিয়ে মৃত্যু হল জলপাইগুড়ির বাসিন্দা প্রদীপ পণ্ডিতের বাড়ির উমার ৷ যা স্বপ্নেও হয়তো ভাবতে পারেননি বাড়ির কর্তা ৷ বুধবার বাড়ি থেকে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে বেরিয়েছিলেন প্রদীপবাবু ৷ সেইমতো পরিবার নিয়ে গিয়েছিলেন মাল নদীতে । কিন্তু চোখের সামনে নদীতে ভেসে যেতে দেখলেন বৌদি এবং ভাইপোকে । পরিবারের দুই সদস্যকে উদ্ধার করে মাল হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন (Mother and son died) ।

মাল নদীতে বির্সজনের সময় আসা হড়পা বানে মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বিভা দেবী এবং অংশু পণ্ডিত (Durga Idol Immersion Accident) । বুধবার পরিবারের সঙ্গে তাঁরা এসেছিলেন প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে । কিন্তু যখন নদীতে দাঁড়িয়ে প্রতিমা বির্সজন দেখছিলেন আচমকাই জল বেড়ে গিয়ে তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় । পরে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন ।

সকালে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠানো হয় বিভা দেবী এবং অংশ পণ্ডিতের ৷ পরিবারের সদস্য প্রদীপ পণ্ডিত বলেন, "এত বড় নদী এবং তার ভয়াবহতা সত্ত্বেও কীভাবে এই বির্সজনের আয়োজন করা হয় । প্রশাসনের গাফিতলির জন্য এই ঘটনা ঘটল ৷ যাঁদের পরিবারের লোকেরা মারা গিয়েছে তারাই জানে কী ক্ষতি হল ৷ প্রশাসনের তরফে কোনওরকম সাহায্য করা হয়নি (Durga Idol Immersion) ৷"

উল্লেখ্য, বুধবার দশমীর রাতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় হঠাৎই হড়পা বান আসে মাল নদীতে ৷ এই ঘটনা ইতিমধ্যে প্রাণ কেড়েছে 8 জনের ৷ এখনও পর্যন্ত নদী মধ্যবর্তী দ্বীপে আটকে পড়া 60জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে (Durga Idol Immersion incident) ৷ চলছে বাকি উদ্ধারকার্য ৷ আশঙ্কা মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷ ইতিমধ্যেই মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 13 জন ও 1 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷

মাল নদীর মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত্যু মা ও ছেলের

আরও পড়ুন: মাল নদীতে হড়পা বানের ঘটনায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ, ঘোষণা মমতা-মোদির

এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার গভীর শোক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণও ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার এবং মোদি সরকার (Ex Gratia from state and central govt) ৷ কেন্দ্রের তরফে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এই দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের 50 হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ৷ এছাড়া মৃতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহতদের প্রত্যেককে 50 হাজার টাকা করে দেবে রাজ্য সরকারও ৷