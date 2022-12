আলিপুরদুয়ার, 20 ডিসেম্বর: বাথরুমে ঢুকে বসে আছে ভাল্লুক । আর তা দেখেই ভিরমি খাওয়ার জোগাড় । বাড়ির বাথরুমে ভাল্লুক বসে থাকবে তা কোনওভাবেই আঁচ করতে পারেননি গৃহকর্তা ৷ জলপাইগুড়ির কুমারগ্রামের পাগলারহাট এলাকার ঘটনা (Bear in Alipurduar)। প্রথমে কালো কুকুর ভেবে চিৎকার করলেও পরে আন্দাজ করেন কুকুর নয়, এটা ভাল্লুক ৷



এরপরেই খবর দেওয়া হয় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীদের । তাঁরা এসে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় বাথরুম থেকে ভাল্লুকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান (Bear Found in Bathroom in a House of Jalpaiguri)৷



সোমবার রাতে চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা হয়ে একটি ভাল্লুক পাগলারহাট এলাকায় ঢুকে পড়ে । খবর পেয়ে বনকর্মীদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুমারগ্রাম থানার পুলিশ । এরপর ভাল্লুকটিকে উদ্ধার করে তার স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর বক্সার গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ এটি একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ভাল্লুক বলে জানা গিয়েছে । সোমবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় ৷

