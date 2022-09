মগরা, 3 সেপ্টেম্বর: পুজো আসতে আর মাত্র এক মাসের অপেক্ষা ৷ তার আগেই ঠিকা শ্রমিক ছাঁটাই মগরার ত্রিবেণী বেণীপাড়ার আইটিসি-র কোল ইয়ার্ড শাখায় (ITC Laid Off Several Worker Before Puja) ৷ জানা গিয়েছে, কয়েকমাস আগে কারখানা কর্তৃপক্ষ 70 জন ঠিকা শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেয় ৷ এমনকী গত 3 মাস ধরে কোনও শ্রমিক বেতন পাচ্ছেন না ৷ তার প্রতিবাদে শনিবার ধরনায় বসেন শ্রমিকরা (Contractual Worker agitation in ITC Factory) ৷

জানা গিয়েছে, মগরায় ত্রিবেণী বেণীপাড়া আইটিসি রেলওয়ে সাইডিং-এ কয়লা লোডিং ও আন লোডইংয়ের কাজ করেন একাধিক শ্রমিক । এই বিভাগে মোট 82 জন শ্রমিক কর্মরত। অভিযোগ, হঠাৎই কারখানা কর্তৃপক্ষ ছাঁটাইয়ের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। কোম্পানির কাছে অনুনয় ও বিনয় করে কোনও কাজ হয় না। এমনকী তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কথা অগ্রাহ্য করেছে কোম্পানি। তাতেই অনিশ্চয়তার মুখে 70টি পরিবার। বেতন না পাওয়ায় কারণে শনিবার সকাল থেকে বেণীপুর পালপাড়া রেল সাইডে কোম্পানির অনৈতিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা ৷ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনায় বসেন ঠিকাকর্মীরা। তাঁদের দাবি কাজে পুনর্বহাল করতে হবে পাশাপাশি পুজোর আগে সমস্ত বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে হবে ৷

পুজোর আগে কর্মী ছাঁটাই আইটিসির

এই প্রসঙ্গেই জেলা তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা মনোজ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। আগেও কোম্পানির সঙ্গে কথা হয়েছে। একটা সমস্য়া তৈরি হয়েছে ৷ শ্রমিকদের স্বার্থে আলোচনা মাধ্যমে সুরাহা করা হবে সমস্যার ।’’