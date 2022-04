শিলিগুড়ি, 19 এপ্রিল : একের পর এক ধর্ষণের অভিযোগ উঠছে রাজ্যজুড়ে ৷ এবার এক নাবালিকাকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে (Attempt to rape of a minor in Siliguri by showing greed for biscuits) । ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা এলাকায় ।

বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হয় । ঘটনায় বাড়ির মালিক কৃষ্ণ শর্মাকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভক্তিনগর থানার পুলিশ (Siliguri Police) ।

স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই নাবালিকার বাবা-মা দু’জনেই রোজকার মতো কাজে গিয়েছিলেন । সেই সুযোগে বাড়ির মালিক কৃষ্ণ শর্মা বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে ফুসলিয়ে ওই নাবালিকাকে বাড়ির পাশে ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে । বিষয়টি দেখে ফেলেন এক প্রতিবেশী ।

এরপরই বিষয়টি জানাজানি হতেই অভিযুক্তকে পাকড়াও করেন স্থানীয়রা । খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে । গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয় । তবে আদালতের নির্দেশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ৷ নাবালিকার মা বলেন, "আমরা কাজে গিয়েছিলাম । পরে রাতে এসে শুনি এই ঘটনা । পরে পুলিশকে সব জানাই ।"

