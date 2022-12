শিলিগুড়ি, 23 ডিসেম্বর: পাহাড়ে ঝর্নার জল খেতে গিয়ে বিপত্তি ! শ্বাসনালীতে আটকে গেল আস্ত একটি জোঁক ! শুধু তাই নয়, টানা 15 দিন শ্বাসনালীতে দিব্যি আটকে ছিল জোঁকটি ! কার্যত অসাধ্য সাধন করল উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ৷ বিরল অস্ত্রোপচার করে জীবন্ত ওই জোঁকটিকে শ্বাসনালী থেকে বের করলেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৷ আশ্চর্যের বিষয়, শ্বাসনালী থেকে বের করার পরেও জ্যান্ত ছিল জোঁকটি ৷ দু'সপ্তাহ শ্বাসনালীতে আটকে থেকে কীভাবে জীবন্ত ছিল জোঁকটি, তা অবাক করেছে চিকিৎসকদের ৷ বৃহস্পতিবার ওই রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয় এবং শনিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে ৷ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসায় হাসপাতালের চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রোগীর পরিজনেরা (North Bengal Medical College and Hospital Doctors successfully brings out leech out of respiratory tract in Siliguri) ৷

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম সাজিন রাই (49) ৷ তিনি মিরিকের বাসিন্দা ৷ দিন পনেরো আগে স্থানীয় একটি ঝর্না থেকে জল খেতে গিয়েছিলেন ৷ তখন জলের সঙ্গে জোঁকটি তাঁর গলায় ঢুকে আটকে যায় ৷ পরে সেটি শ্বাসনালীতে চলে যায় ৷ এরপর থেকে সাজিনের অস্বস্তি হচ্ছিল ৷ প্রথমে সেভাবে গুরুত্ব না দিলেও পরে অস্বস্তি কাটাতে চিকিৎসকের কাছে যান তিনি ৷ সেখান থেকে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷

উত্তর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিরল অস্ত্রোপচারে শ্বাসনালী থেকে বের হল জ্যান্ত জোঁক

মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি হন সাজিন রাই ৷ এরপর পরীক্ষায় ধরা পড়া ছবি দেখে আঁতকে ওঠেন চিকিৎসকরা ৷ শ্বাসনালীতে রয়েছে আস্ত একটি জোঁক ৷ তড়িঘড়ি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি করা হয় বিশেষ দল ৷ সেখানে ছিলেন নাক-কান-গলা বিভাগের চিকিৎসক রাধেশ্যাম মাহাতো, ডাঃ সৌমিক দাস, ডাঃ গৌতম দাস, ডাঃ সৌমেন্দু ভৌমিক, ডাঃ মণিদীপা সরকার, ডাঃ তুহিন শাসমল, ডাঃ আজাহুরুদ্দিন এবং ডাঃ অজিতাভ সরকার ৷ এছাড়া ছিলেন চিকিৎসক অভিষেক গঙ্গোপাধ্যায় ৷ বুধবার প্রায় দেড় ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে ওই জোঁকটিকে জীবন্ত অবস্থায় বের করেন চিকিৎসক দল ৷ সাজিনের অবস্থাও স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

চিকিৎসকদের দাবি, এই অস্ত্রোপচার বিরলতম ৷ ইএনটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রাধেশ্যাম মাহাতো বলেন, "আমার প্রায় 40 বছরের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার সময়কালে আমি কখনও পনেরো দিন ধরে জোঁক শ্বাসনালীতে জ্যান্ত অবস্থায় থাকতে দেখিনি ৷ চিন্তার বিষয়, তাকে ধরতে গেলেই সেটি শ্বাসনালীর গভীরে ঢুকে যাচ্ছিল ৷ তাই অস্ত্রোপচারের সময় আমাদের অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়েছে ৷ এটা বিরল ঘটনা ৷ বর্তমানে ওই রোগী সুস্থ আছেন ৷"

