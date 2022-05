দেবীপুর, 4 মে : মৎস্যজীবীকে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার হয় পঞ্চায়েত প্রধান(Allegation of beating and taking money against panchayat chief)। নাম সনাতন প্রামাণিক । তিনি ফলতার দেবীপুর অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান।

জানা গিয়েছে, এক মৎস্যজীবীকে টাকা চেয়ে মারধর করে সনাতন প্রামাণিক । আহত মৎস্যজীবী মনোরঞ্জন হালদার ফলতা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার সকালে ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। সনাতন নিজে পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার পাশাপাশি একজন মৎস্য ব্যবসায়ী । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ওই মাছ ব্যবসায়ীর সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা করেছেন এবং তাঁকে মারধর করেছেন ।

আরও পড়ুন : আত্মসমর্পণ করে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান, ধৃত পঞ্চায়েত সচিবও

আরও জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে এক ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁর স্ত্রীকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে সনাতন প্রামাণিকের বিরুদ্ধে ৷ এই মামলায় অবশ্য তিনি জামিন পেয়ে যান । এই বিষয়ে, ফলতা বিধানসভার তৃণমূল সভাপতি জাহাঙ্গীর খান বলেন, "ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি দলের কেউ নয়। কয়েক সপ্তাহ আগে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় । দলের শীর্ষ নেতাদের কাছে আমি জানিয়েছি । কেউ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে কিছু করে এর জন্য দল হস্তক্ষেপ করবে না । আইন আইনের পথে চলবে। যদিও এই ঘটনায় বিজেপি নেতা সুফল ঘাটুয় বলেন, "তৃণমূল দলে তোলাবাজে ছেয়ে গিয়েছে । এটা তার নমুনা । এই রকম অনেক আছে , পুলিশ ভাল কাজ করেছে । দোষীকে আইনিভাবে শাস্তি দেওয়া হবে।"