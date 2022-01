দিনহাটা, 31 জানুয়ারি : পৌর নির্বাচনের আগে আবারও বিতর্ক উস্কে দিলেন উদয়ন গুহ (Udayan Guha In Controversy) ৷ সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধাগ্রহণের পরেও আসন্ন পৌর নির্বাচনে পুরুষ ভোটাররা যদি ভোটবাক্সে তাঁর প্রতিফলন না দেন, তাহলে তাদের জন্য 'দুয়ারে প্রহার' প্রকল্প চালুর হুঁশিয়ারি দিলেন দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক। পৌরভোটকে সামনে রেখে রবিবার দিনহাটা শহরের 9 নম্বর ওয়ার্ডের কর্মীসভায় দলের অস্বস্তি বাড়ালেন উদয়ন (Dinhata Trinamool MLA in controversy again before municipal election)।

রবিবার কর্মীসভায় তিনি বলেন, "রাজ্য সরকার মায়েদের জন্য লক্ষীর ভান্ডার দিয়েছে। মায়েদের তো কিছু বলা যায় না ৷ তবে পুরুষদের জন্য বেসরকারিভাবে পৌরসভায় নারায়ণের ভান্ডার রয়েছে। যারা সরকারের এই সুবিধা নেবে অথচ ভোট দেওয়ার সময় অন্য কিছু ভাববে তাদের জন্য নতুন প্রকল্প আনা হয়েছে ৷ যার নাম দুয়ারে প্রহার।"

ভোট না দিলে 'দুয়ারে প্রহার' চালুর হুঁশিয়ারি, আবার বিতর্কে উদয়ন

আরও পড়ুন : Udayan Guha suddenly visits pesticide shops : সারের দোকানে উদয়নের অভিযান ঘিরে বিতর্ক দিনহাটায়

স্বভাবতই পৌর নির্বাচনের আগে উদয়নের উদ্দেশ্যে করা এই মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এর আগেও নিজের দলের কর্মীদের পাশাপাশি বিরোধীদের লাঠি পেটা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন উদয়ন গুহ। গোটা বিষয়টি নিয়ে আসরে নেমেছে বিজেপি। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় জানান, উদয়ন গুহকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত।