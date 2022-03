রামপুরহাট, 22 মার্চ : তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম । মঙ্গলবার সকালে মৃত উপপ্রধানের অনুগামীরা তাণ্ডব চালায় গ্রামে ৷ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একাধিক ঘর-বাড়ি ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 15 জনকে আটক করা হয়েছে ৷ যদিও এই ঘটনায় কোনওরকমের রাজনৈতিক যোগাযোগ নেই, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দাবি করলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য (DG claims no Political link in Rampurhat TMC Leader murder) ।

তিনি বলেন, ‘‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । তদন্ত চলছে । ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত 8 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে । একটি বাড়ি থেকেই 7টি দেহ পাওয়া গিয়েছে । ঘটনায় ইতিমধ্যেই এসডিপিও এবং থানার বড়বাবুকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে উপপ্রধান খুন হন । তার এক ঘণ্টার মধ্যেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে । দু'টি ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কিনা, তা তদন্ত করে দেখা হবে। ইতিমধ্যেই সিট (Special Investigation Team) গঠন করা হয়েছে । সেই তদন্তকারী দল গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ।’’

বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠীর কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছেন ডিজি ৷ ঘটনার পরেই ক্লোজ করা হয়েছে রামপুরহাটের ওসি ত্রিদীপ প্রামাণিককে ৷ অপসারিত এসডিপিও সায়ন আহমেদ ৷ ঘটনার পরপরই বীরভূমে সিআইডির বিশেষ দল রওনা হয়েছে । রাজ্য সরকারের তিন সদস্যের তদন্তকারী দলে রয়েছেন এডিজি সিআইডি জ্ঞানবন্ত সিং, ডিআইডি সিআইডি অপারেশন মিরাজ খালিদ এবং আইপিএস সঞ্জয় সিং ।

তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম । জ্বালিয়ে দেওয়া হয় প্রায় 10টি বাড়ি ৷ বেসরকারি মতে, সেই অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অন্ততপক্ষে 12 জনের মৃত্যু হয়েছে বগটুই গ্রামে (Several died as houses set on fire in Rampurhat after TMC Leader Killed) ৷ যদিও পুলিশের দাবি সংখ্যাটা 8 ৷