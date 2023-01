ফের রাজ্য সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সিউড়ি, 2 জানুয়ারি: চলতি মাসে ফের বঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah)। আগামী 17 জানুয়ারি হুগলি ও বীরভূমে তাঁর দুটি কর্মসূচি রয়েছে । এখনও পর্যন্ত এমনই সম্ভাব্য সূচি তৈরি হয়েছে । সোমবার সিউড়িতে দলীয় নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক শেষে একথা জানান বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee) ৷

দরজায় কড়া নাড়ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন ৷ তারপরেই 2024 এর লোকসভা নির্বাচন ৷ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা না-হলেও দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে রাজ্য সফরে আসছেন অমিত শাহ (Amit Shah to visit West Bengal on january)৷ লকেট চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন,বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে বঙ্গ সফর শুরু করার কথা রয়েছে তাঁর ৷ তারপর সিউড়িতে একটি জনসভা করবেন তিনি ৷ পরে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাবেন হুগলির তারকেশ্বরে ৷ ওই মন্দিরে পুজো দিয়ে আরামবাগেও একটি সভা করার কথা রয়েছে নরেন্দ্র মোদির প্রধান সেনাপতির (Amit Shah to visit West Bengal) ৷

আরও পড়ুন: সরকারি প্রকল্পের নজরদারিতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে তৃণমূলের নতুন কর্মসূচি ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’

বিজেপি সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর (union home minister Amit Shah) এই সফরসূচি এখনও পর্যন্ত সম্ভাব্য হিসেবেই দেখা হচ্ছে ৷ পরে তা পরিবর্তনও হতে পারে ৷ তবে এদিন অমিত শাহর সফরের প্রস্তুতি নিয়ে সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ে একটি বৈঠক করেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহা, বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল, বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা-সহ অন্যান্য জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব । বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাহ-সূচি ঘোষণা করেন লকেট চট্টোপাধ্যায় (Locket Chatterjee) ৷

দুর্নীতি ইস্যুতে এদিন ফের রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন লকেট (Locket Chatterjee criticises TMC) ৷ "2019 সালে কেউ ভাবতে পারেনি এই বাংলা থেকে বিজেপি 18টি আসন পাবে ৷ এবারও ভালো ফল করবে ৷ আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসছে ৷ পঞ্চায়েত প্রধান থেকে তৃণমূল নেতারা টাকা ভাগ করে নিয়েছে ৷ এই রাজ্যে মহিলা সুরক্ষা নেই ৷ তাই তৃণমূল কি বলছে মানুষ শোনে না ৷"