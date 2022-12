দোহা, 11 ডিসেম্বর: 'ইটস কামিং হোম' ৷ 2020 ইউরোর সময় থেকে এই তিন শব্দেই জাতীয় দলকে তাতিয়ে আসছেন ব্রিটিশ সমর্থকেরা ৷ গত ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে তীরে গিয়ে ডুবেছিল তরী ৷ তবু গ্যারেথ সাউথগেটেই ভরসা রেখেছিল ইংল্যান্ড ৷ কিন্তু কাতারে শনিবাসরীয় কোয়ার্টারে হ্যারি কেনের (Harry Kane) দ্বিতীয় পেনাল্টিটা গ্যালারিতে আছড়ে পড়তেই '66-র পর আবারও খালি হাতে ফেরা নিশ্চিত হয়ে যায় 'থ্রি-লায়ন্স'দের (England knocked out from World Cup after losing to France) ৷ একইসঙ্গে বেলিংহ্যাম-সাকাদের হেডস্যরের পদে সাউথগেটের বহাল থাকা নিয়ে উঠে গেল বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ৷ যদিও 2024 ডিসেম্বর পর্যন্ত সাউথগেটের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ইংল্যান্ডের, কিন্তু সময়ের আগেই দু'পক্ষের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে নেওয়ার সম্ভাবনা এখন প্রবল ৷

সাউথগেটকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সময় চাইছেন (World Cup exit leaves Southgate considering England position) ৷ ইংল্যান্ড কোচ নিজেও জানেন না চুক্তির মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারবেন কি না ৷ কেনদের কোচ বলছেন, "সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমায় সময় দরকার ৷ কারণ এই সময়ে মানুষের মধ্যে অনেক মিশ্র আবেগ কাজ করে ৷ কিন্তু আমি চাই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ৷ যা ইংল্যান্ডের জন্য ভালো হবে, এফএ'র জন্য ভালো হবে ৷ তাই আমার মনে হয় সময় প্রয়োজন ৷" উল্লেখ্য, 2018 সাউথগেটের অধীনেই বিশ্বকাপে চতুর্থস্থান অর্জন করেছিলেন কেনরা ৷

গ্যারেথ সাউথগেটে

এদিকে নায়ক হতে হতে খলনায়ক বনে যাওয়া অধিনায়ক হ্যারি কেন হারের দায় নিলেন নিজের কাঁধে ৷ শনিবার প্রথম পেনাল্টি থেকে সমতা ফিরিয়ে ওয়েন রুনির নজির ছুঁয়েছেন স্পারস স্ট্রাইকার ৷ কিন্তু দ্বিতীয় পেনাল্টিটা দ্রুত ভুলতে চাইবেন তিনি ৷ টুইটারে এদিন হারের পর একটি মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, "একেবারে বিধ্বস্ত ৷ আমরা সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু পরিবর্তে যা পেয়েছি তার দায়ভার আমি নিচ্ছি ৷ লুকোনোর কিছু নেই ৷ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া কষ্ট দিচ্ছে ৷ এই হতাশা থেকে বেরোতে সময় লাগবে তবে এটাই খেলার নিয়ম ৷"

বিদায়ের পর কেনকে সান্ত্বনা কোচের

এদিকে কেনদের পাশে দাঁড়িয়ে ইনস্টায় বার্তা দিলেন ডেভিড বেকহ্যাম (David Beckham message to English footballers) ৷ কিংবদন্তি লিখলেন, "আমাদের ছেলেরা এগোতে থাকবে ৷ কোনও প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়া নিঃসন্দেহে কষ্টের, তবে এই দলকে নিয়ে গর্ব করা যায় ৷ এই মুহূর্তে একজন প্রকৃত নেতাকেই এগিয়ে আসতে হয়, আর আমাদের ক্যাপ্টেন সেটাই করেছে ৷ পরেরবার শেষটা হয়তো অন্যরকম হবে ৷ ততদিন পর্যন্ত মাথা উঁচু রেখেই চলবে ইংল্যান্ড ৷"