Asian Games 2023: সোনা-রুপো হাতছাড়া সুতীর্থা-ঐহিকার, সেমিতে হেরে ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হল দুই বঙ্গতনয়াকে
Published: 3 hours ago
Asian Games 2023: সোনা-রুপো হাতছাড়া সুতীর্থা-ঐহিকার, সেমিতে হেরে ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হল দুই বঙ্গতনয়াকে
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হ্যাংঝাউ, 2 অক্টোবর: এশিয়ান গেমসের ফাইনালে উঠতে পারল না সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়-ঐহিকা মুখোপাধ্যায় জুটি। সেমিফাইনালে উত্তর কোরিয়ার জুটির কাছে হারলেন তাঁরা। টেবিল টেনিসে ব্রোঞ্জ জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হল দুই বাঙালিকে ৷ 4-3 ব্যবধানে এদিন ভারতকে পরাজিত করল উত্তর কোরিয়া। এশিয়ান গেমসে এই প্রথমবার মেয়েদের ডাবলসে কোনও পদক এল ভারতীয় টিটি-তে। তাই সুতীর্থা-ঐহিকার ব্রোঞ্জ ঐতিহাসিকও বটে ৷
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SMASHING IN STYLE: THE MUKHERJEE SISTERS🏓— SAI Media (@Media_SAI) October 2, 2023
🇮🇳's Table Tennis phenomenal duo, Ahyika Mukherjee and Sutirtha Mukherjee script history at #AsianGames2022 by clinching the BRONZE MEDAL 🏓🥉 in the women's doubles event! 🙌💫
They've broken the barrier in style, getting India's… pic.twitter.com/FDVUgnD06p
এশিয়ান গেমসের টেবিল টেনিসের সেমিফাইনালে উঠেই নয়া ইতিহাস তৈরি করেছিলে দুই বঙ্গ তনয়া সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। শেষ চারে জায়গা পাকা করতেই ব্রোঞ্জ জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তবে সেমি জিততে পারলে সুযোগ ছিল সোনা বা রুপো জেতার। কিন্তু ফাইনালে ওঠার লড়াইতে নিজেদের সেরাটুকু উজাড় করে দিয়েও শেষরক্ষা হল না। রুদ্ধশ্বাস 7 গেমের সেমিফাইনালে উত্তর কোরিয়ার জুটির কাছে হারতে হল সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও ঐহিকা মুখোপাধ্যায়কে।
সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিলেও ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে ফেললেন দুই বঙ্গ তনয়া। কারণ এশিয়ান গেমের ইতিহাসে টেবিল টেনিসের মহিলা ডাবলসে প্রথম পদক জয়ের স্বাদ পেল ভারত। একইসঙ্গে টেবিল টেনিসের সব বিভাগেই যেখানে একের পর এক ভারতীয় খেলোয়ারদের লড়াই করে ব্যর্থতা ও হতাশা সঙ্গী হচ্ছিল, সেখানে সুতীর্থা ও ঐহিকা 'মুখোপাধ্যায়' এবারের এশিয়ান গেমসে টেবিল টেনিসে দেশকে প্রথম পদক এনে দিলেন। অন্যদিকে, সোমবার চলতি এশিয়াডের দিনের প্রথম দিকে রোলার স্কেটিংয়ে ব্রোঞ্জ দিয়ে খাতা খুলেছে ভারত ৷
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🛼 𝗕𝗥𝗢𝗡𝗭𝗘 𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗔𝗬! We start our account in Rollerskating at the Asian Games with a team bronze medal, all thanks to the women's team of Karthika Jagadeeswaran, Heeral Sadhu, Aarathy Raj Kasturi, Sanjana Bathula.— Team India at the Asian Games 🇮🇳 (@sportwalkmedia) October 2, 2023
👉 The men's team have also qualified… pic.twitter.com/eRyAbggbZl
একই ইভেন্টে পুরুষ ও মহিলা দল তৃতীয় স্থানে শেষ করে ভারতের হয়ে 21 ও 22 নম্বর ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে ৷ মহিলাদের স্পিড স্কেটিং এর 3 হাজার মিটার রিলে রেসে সঞ্জনা, কার্তিকা, হীরাল এবং আরতি পদক এনে দিয়েছেন ভারতকে ৷
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🇮🇳 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗛𝗔𝗠𝗔𝗞𝗔! Right after the women's team striking Bronze, the men's team have also done it by finishing third with a timing of 4:10.128.— Team India at the Asian Games 🇮🇳 (@sportwalkmedia) October 2, 2023
👏 Congrats to the team of Aryanpal Singh, Anandkumar Velkumar, Siddhant Kamble, and Vikram Ingale.
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অন্যদিকে, এই একই ইভেন্টে আরিয়ানপাল, আনন্দকুমার, সিদ্ধান্ত কাম্বলে, এবং বিক্রম ইঙ্গলে পদক পান ৷ এছাড়াও আজ বেশ কয়েকটি ইভেন্টে পদক নিশ্চিত করেছে ভারতীয় অ্যাথলিটরা ৷
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🇮🇳 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗪𝗢𝗠𝗘𝗡 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗖𝗘𝗗! The Indian women's team had to settle for a tie against Chinese Taipei in their opening game today.— Team India at the Asian Games 🇮🇳 (@sportwalkmedia) October 2, 2023
🗓️ 𝗧𝗵𝗲 𝗴𝗶𝗿𝗹𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗼𝗻 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 𝗮𝘁 𝟭:𝟯𝟬 𝗣𝗠.
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অন্যদিকে কবাডিতে ভারতের মেয়েরা টিম চিনা তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে ড্র দিয়ে অভিযান শুরু করেছে (34-34) ৷ পাশাপাশি মহিলাদের বাস্কেটবল টিম রিপাবলিক অফ কোরিয়ার কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হয়েছে (57-96) ৷
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🇮🇳 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: #Basketball - Indian women lost 57-96 against the People Republic of Korea in the quarter-finals today.— Team India at the Asian Games 🇮🇳 (@sportwalkmedia) October 2, 2023
👉 With this their campaign comes to an end.
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