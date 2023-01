মেলবোর্ন, 8 জানুয়ারি: কার্লোস আলকারাজ, ভেনাস উইলিয়ামস, সিমোনা হালেপের পর এবার নাওমি ওসাকা ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন প্রতিযোগিতার দু'বারের চ্যাম্পিয়ন (Naomi Osaka pulls out her name from AO 2023) ৷ মানসিক অবসাদ নাকি অন্যকিছু? বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে ওসাকার নাম তুলে নেওয়ার প্রকৃত কারণ সামনে না-এলেও টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষের তরফে রবিবার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে সোশাল মিডিয়া পোস্টে ৷

এদিন এক টুইটে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তরফে লেখা হয়, "অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন নাওমি ওসাকা ৷ 2023 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আমরা তাঁকে ভীষণভাবে মিস করব ৷" মেলবোর্ন পার্কে 2019 এবং 2021-এ খেতাবজয়ী ওসাকা সাম্প্রতিক সময়ে খুব একটা ছন্দে নেই টেনিস কোর্টে ৷ একদা বিশ্বের পয়লা নম্বর আপাতত ডব্লুউটিএ ব়্যাংকিংয়ে নেমে গিয়েছেন 47 নম্বরে (Osaka is down to 47 in the WTA rankings) ৷

গত সেপ্টেম্বর মাসে শেষবার কোর্টে নেমেছিলেন চারটি মেজরের মালকিন এই জাপানি তারকা ৷ গত সপ্তাহে জনপ্রিয় ব়্যাপার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে তাঁর পোস্ট করা ইউরোপ ট্যুরের ছবি দেখার পর থেকেই সন্দেহ দানা বাঁধছিল অনুরাগীমহলে ৷ এদিন সেই সন্দেহে সিলমোহর পড়ল ৷ কবে টেনিস কোর্টে ফিরবেন ওসাকা, তাঁর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম তুলে নেওয়ার কারণই বা কী? সবমিলিয়ে উৎকণ্ঠায় অনুরাগীরা ৷

2021 মানসিক স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে ফরাসি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ওসাকা ৷ চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের বিজেতা জানিয়েছিলেন, বহুবছর ধরে তিনি হতাশা এবং দুশ্চিন্তায় ভুগছেন ৷ ওসাকার স্বীকারোক্তিতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল টেনিসমহলে ৷ ওসাকার আগে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে গতকালই বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে নাম সরিয়ে নিয়েছেন পুরুষদের পয়লা নম্বর কার্লোস আলকারাজ ৷ চোটের কারণে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির সুযোগ ফিরিয়ে দিয়েছেন সেরেনার দিদি ভেনাস উইলিয়ামস ৷ ডোপ টেস্টের তদন্ত চলছে, তাই জৌলুস কমিয়ে এবার মেলবোর্ন পার্কে নেই দু'বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সিমোনা হালেপও ৷