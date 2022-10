গুরগাঁও, 1 অক্টোবর: দুই কিংবদন্তি ৷ 28 বছরের ব্যবধানে দু'জনেই দেশকে বিশ্বকাপ দিয়েছেন ৷ কিন্তু এই মুহূর্তে সমস্ত কিছু পেরিয়ে দু'জনের পরিচয় এক ৷ দু'জনেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ বাইশ গজে বহুদিন দুই তারকার শৈলী চাক্ষুষ করেছে ক্রিকেট বিশ্ব ৷ অবসর নেওয়ার পর গলফে মজেছিলেন কপিলদেব নিঁখাঞ্জ (Kapil Dev) ৷ বহুদিন ধরেই বিভিন্ন অপেশাদার টুর্নামেন্টে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি ৷ এবার একই ভূমিকায় দেখা গেল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (MS Dhoni) ৷

শুক্রবার গুরগাঁওয়ে চলছিল একটি আমন্ত্রণমূলক গলফ টুর্নামেন্ট ৷ এটির নামকরণ হয়েছে স্বয়ং কপিলদেবের নামে ৷ কপিলদেব-গ্র্যান্ড থর্নটন (Kapil Dev-Grant Thornton Invitational Tournament) নামের ওই প্রতিযোগিতায় একত্রে দেখা গেল ধোনি-কপিলদেবকে ৷ ইনস্টাগ্রামে ধোনির সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করে কপিল লিখেছেন, "ক্রিকেটারেরা যখন গলফারে বদলে যায় ।"

একফ্রেমে দুই কিংবদন্তি

হাতের 'অস্ত্র' বদলেছে ৷ কিন্তু অস্ত্রচালনার ধরন এতটুও টাল খায়নি (MS Dhoni tried his hands at the game of Golf) ৷ ধোনির গলফের শট নেওয়ার ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বাইশ গজে ব্যাটিংয়ের মতোই নিখুঁত শট নিচ্ছেন । যা নীল জার্সিতে মারা বিশাল ছয়গুলোর মনে করিয়ে দিচ্ছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে দেশের দুই প্রাক্তন অধিনায়কের গলফ খেলার ভিডিয়ো (MS Dhoni Shows Off His Golf Skills) ৷

কপিলদেব এবং ধোনিই একমাত্র ভারতীয় অধিনায়ক যারা ওডিআই ফর্ম্যাটে দেশকে বিশ্বকাপ দিয়েছেন । 1983 সালে হরিয়ানা হ্যারিকেনের নেতৃত্বে ভারত প্রথমবার বিশ্বসেরা হয় ৷ 2011 সালে ঘরের মাটিতে দেশকে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ধোনি । একই সঙ্গে ক্যাপ্টেন কুলের ঝুলিতে রয়েছে আরেকটি শিরোপা, 2007 সালের টি-20 বিশ্বকাপ ৷

