প্যারিস, 28 ফেব্রুয়ারি: লিও মেসির মুকুটে নয়া পালক (Lionel Messi) । একই সঙ্গে ফের একবার এমবাপেকে ছাপিয়ে গেলেন তিনি । 2022 সালের ফিফা প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার (The Best FIFA Men's Player) জিতলেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবল তারকা । এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার এই পুরস্কার গেল মেসির ঝুলিতে (Lionel Messi wins FIFA Best Mens Player Award 2022) ।

গত বছর 18 ডিসেম্বর কাতারে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মহাকাব্যিক ফাইনালে আর্জেন্তিনাকে বিশ্বকাপ দিয়েছিলেন মারাদোনার উত্তরসূরী । 36 বছর পর বিশ্ব ফুটবলের সেরার তখতে বসিয়েছেন লা অ্যালবেসেলেস্তা'কে । সেই পুরস্কারই এদিন মিলল । লিও'র সঙ্গেই সেরা ফুটবলার হওয়ার দৌড়ে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপে, করিম বেঞ্জেমা । চোটের কারণে বিশ্বকাপে বেঞ্জেমা না-খেলায় লড়াইটা মূলত ছিল দুই প্যারিস সাঁ জা তারকার মধ্যেই । সেখানেই বাজিমাত করলেন মেসি ।

ফের সম্মানিত লিওনেল মেসি

জাতীয় দলের অধিনায়ক এবং কোচের একটি প্যানেল, ফিফার 211টি সদস্য দেশের প্রতিটিতে নির্বাচিত সাংবাদিক এবং সমর্থকদের ভোটে তিন খেলোয়াড়ের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হয় । আট শতাংশ ভোট বেশি পেয়ে এমবাপেকে টপকে যান মেসি (World Cup winner Lionel Messi edged Kylian Mbapp again) ।

অন্যদিকে, ফিফার বর্ষসেরা কোচ নির্বাচিত হয়েছেন আর্জেন্তিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি । ডিসেম্বরে দলকে বিশ্বকাপ জেতানোর পর সেরার শিরোপা উঠল মেসি-ডি মারিয়াদের হেডস্যরের মাথায় । পদকপ্রাপ্তির 24 ঘণ্টা আগেই জাতীয় দলের কোচ হিসাবে তার চুক্তি 2026 বিশ্বকাপের শেষ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে । ফিফার বর্ষসেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ।

এক নজরে ফিফা'র বর্ষসেরা:

বর্ষসেরা খেলোয়াড় (পুরুষ): লিওনেল মেসি

বর্ষসেরা খেলোয়াড় (মহিলা): অ্যালেস্কিয়া পুতেলাস

বর্ষসেরা কোচ (পুরুষ): লিওনেল স্কালোনি

বর্ষসেরা কোচ (মহিলা): সারিনা উইগম্যান

বর্ষসেরা গোলরক্ষক (পুরুষ): এমিলিয়ানো মার্তিনেজ

বর্ষসেরা গোলরক্ষক (মহিলা): মেরি ইরাপ্স