বেঙ্গালুরু, 17 মে : বিশ্বাস রেখেছিলাম যে কোনও দলকে হারাতে পারি ৷ ফলাফলের কথা মাথায় না-রেখে ম্যাচ বাই ম্যাচ ফোকাস করে গিয়েছি ৷ যা সাফল্য হয়ে ধরা দিয়েছে থমাস কাপে ৷ দেশে ফিরে জানালেন লক্ষ্য সেন (Lakshya Sen comes back home after historic Thomas cup victory) ৷ সোমবার রাতে বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া বিমানবন্দরে পা-দিয়ে ঐতিহাসিক থমাস কাপ জয়ের অন্যতম সদস্য বলেন, "থমাস কাপ নিঃসন্দেহে ভীষণ গর্বের মুহূর্ত ৷ সকলে মিলে একটা দল হিসেবে নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছি বলেই সাফল্য এসেছে ৷"

প্রতিযোগিতায় 14 বারের চ্যাম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়াকে 3-0 হারিয়ে জয় মুখের কথা ছিল না (India beat Indonesia to become Thomas Cup champion for the first time) ৷ ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে গিয়ে এসেছে বাধাও ৷ এ প্রসঙ্গে প্রতিযোগিতার শুরুতে তাঁর পেটের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন আলমোরার শাটলার ৷ তিনি বলেন, "প্রতিযোগিতার শুরুতে পেটের সমস্যা কোর্টে আমার সেরাটা দেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ ওই অবস্থাতেই কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে নামতে হয়েছিল আমায় ৷ তবে ফাইনালে সব বাধা পেরিয়ে সেরাটা দিতে প্রস্তুত ছিলাম আমি ৷ "

উল্লেখ্য, লক্ষ্যর জয় দিয়েই ফাইনালে ভারতের স্বপ্নের উড়ান পাড়ি দেয় ৷ লক্ষ্যভেদের সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী বলেন, "ফাইনালের পরিবেশটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল ৷ প্রথম গেম হেরে যাওয়ায় শুরুটাও ভাল হয়নি আমার জন্য ৷ তবে বিশ্বাস ছিল ৷ স্নায়ুর চাপে সামলে সেই বিশ্বাসে ভর করেই এগিয়েছি ৷"

আরও পড়ুন : থমাস কাপের সাফল্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে দেশের ব্যাডমিন্টনে, আশাবাদী গর্বিত গোপিচাঁদ

প্রতিযোগিতায় এতদূর পৌঁছতে পারবেন ভেবেছিলেন কখনও ? লক্ষ্যর সাফ জবাব, "সত্যিই ভাবিনি এতদূর পৌঁছতে পারব তবে বিশ্বাস ছিল যে কোনও দলকে হারাতে পারি আমরা ৷ ফলাফলের কথা না-ভেবে ম্যাচ প্রতি ভেবেছি আমরা ৷ কিছুই অসম্ভব নয় ৷ এই মন্ত্র ধরেই এগিয়েছি ৷"