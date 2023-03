লিসবন, 18 মার্চ: পর্তুগালের প্রথম স্কোয়াডে জায়গা পেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ রোবের্তো মার্তিনেজ পর্তুগাল দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর 2024 ইউরো কাপের প্রাথমিক দল গঠন করেছেন (Portugal First Squad by Roberto Martinez) ৷ 2022 কাতার বিশ্বকাপের পর পর্তুগাল জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন ফার্নান্দো স্যান্টোস ৷ পর্তুগালের নতুন কোচ হয়েছেন মার্তিনেজ ৷ কিন্তু সিআর সেভেন কে তাঁর প্রাথমিক দলের অংশ করবেন কি না তা নিয়ে সন্দিহান ছিল ফুটবল দুনিয়া ! সেই সব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে মার্তিনেজ জানিয়েছেন, রোনাল্ডো জাতীয় দলে জন্য সবসময় নিজেকে উজার করে দিতে প্রস্তুত রয়েছেন (Cristiano Ronaldo Includes in Portugal First Squad) ৷

আগামী 23 মার্চ পর্তুগাল ইউরো কাপের কোয়ালিফায়ার ম্যাচ খেলতে নামবে ৷ লুক্সেমবার্গের সেই ম্যাচে রোনাল্ডোকে পর্তুগালের জার্সিতে দেখা যাবে ৷ বর্তমানে রোনাল্ডো সৌদি আরবের দল আল-নাসর ক্লাবে খেলছেন ৷ বিশ্বের সবচেয়ে দামী ফুটবলার হিসেবে সৌদির ক্লাবে সই করেছেন তিনি ৷ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পর্তুগালের জার্সিতে 118 গোল করেছেন ৷ আন্তর্জাতিক স্তরে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ড তাঁর নামে ৷ সেই রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আগামী বৃহস্পতিবার ফের মাঠে নামবেন সিআর সেভেন ৷

দলের মহাতারকাকে নিয়ে পর্তুগালের কোচ জানিয়েছেন, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এমন একজন ফুটবলার যিনি, সবসময় নিজেকে উজার করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন ৷ তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি ফুটবলারের বয়স অন্যান্য ইস্যু দেখেন না ৷ তাঁর কাছে প্লেয়ারের ফিটনেস এবং অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ৷ আর সেই নিরিখে 38 বছর বয়সে সিআর সেভেনের থেকে ফিট ফুটবলার আর কেউ নেই ৷ রোবের্তো মার্তিনেজ জানিয়েছেন, তাঁর কাছে সুযোগ আছে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং নিজের অভিজ্ঞতা অন্যান্য ফুটবলারদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ৷

আরও পড়ুন: 'আমার কাছে তুমি সর্বকালের সেরা', সিআর 7-কে বিরাট-বার্তা

ফার্নান্দো স্যান্টোসের ছেড়ে যাওয়া দলে মার্টিনেজ খুব কমই পরিবর্তন করেছেন ৷ 40 বছরের পেপেকে তিনি আবারও ডিফেন্সে ফিরিয়ে এনেছেন ৷ জো ফিলিক্স, ব্রুনো ফার্নান্দেজ এবং বের্নার্ডো সিলভার সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পর্তুগালের আক্রমণভাগে থাকবেন ৷ 6 বছর বেলজিয়ামের জাতীয় দলের কোচ থাকার পর রোবের্তো মার্তিনেজ পর্তুগাল দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৷ 2022 কাতার বিশ্বকাপে বেলজিয়াম গ্রুপ পর্যায় থেকে ছিটকে গিয়েছিল ৷ তারপর আর মার্তিনেজের সঙ্গে চুক্তি বাড়ায়নি বেলজিয়াম ফুটবল ফেডেরেশন ৷ এবার তিনি পর্তুগাল জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বে ৷