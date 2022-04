মাল্লাপুরম (কেরালা), 22 এপ্রিল : পঞ্জাবের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয়ের পরে কেরালার কাছে পরাজয় ৷ সন্তোষ ট্রফিতে (Santosh Trophy) আশা জাগিয়েও, হঠাৎ করেই বাংলা দলের আকাশে কালো মেঘ ৷ শুক্রবার কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যের বাংলার দলের সামনে মেঘালয় (Bengal Eyeing for Win Against Meghalaya to Alive Their Hope in Santosh Trophy) ৷ জিততে পারলে শেষ চারের টিকিট অনেকটাই পাকা হয়ে যাবে মনতোষ চাকলাদারদের সামনে ৷ তাই কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রতিটি পদক্ষেপ মেপে মেপে ফেলতে চাইছেন (Bengal vs Meghalaya Santosh Trophy Match Preview) ৷

ইতিমধ্যে, দলের হারানো মনোবল উদ্ধার এবং মানসিক চাপ সরাতে বাংলার ফুটবলারদের দক্ষিণ ব্লকবাস্টার সিনেমা কেজিএফ টু দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ হারের ধাক্কা যাতে গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলিতে প্রভাব না ফেলে, তার জন্যই ফুটবলারদের নতুনভাবে শুরু করার কথা বলা হয়েছে ৷ কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, তাঁরা কেরালার বিরুদ্ধে শেষ পনেরো মিনিটে হেরে গিয়েছেন ৷ দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়ামে খেলতে নেমে চাপে পড়ে গিয়েছিল দলের অনভিজ্ঞ ফুটবলাররা ৷ সেই চাপ সামলানোর ব্যাপারে টিম মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ তাঁর আশা ফুটবলাররা ম্যাচের গুরুত্ব বুঝতে পেরে নিজেদের নিংড়ে দেওয়ার জন্য তৈরি আছেন ৷

সন্তোষ ট্রফিতে অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে আজ বাংলার সামনে মেঘালয়

আরও পড়ুন : Jaidip Mukerjea : ‘দেশ সম্মান দেয়নি’, পদ্মশ্রী না পাওয়ার আক্ষেপ অশীতিপর জয়দীপের

কেরালা এবং মেঘালয়ের ম্যাচ দেখেছেন বাংলার ফুটবলাররা ৷ প্রতিপক্ষের দোষত্রুটি নিয়ে দলে কাটাছেড়া হয়েছে ৷ কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, তাঁদের কাছে মেঘালয়ের ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই ম্যাচ জিতে তাঁরা মাঠ ছাড়বেন এই ব্যাপারে নিশ্চিত ৷ মেঘালয় ইতিমধ্যে কেরালার বিরুদ্ধে 2-2 গোলে ড্র করছে ৷ মূলত প্রতিআক্রমণ ভিত্তিক ফুটবল খেলতে পছন্দ করে মেঘালায় ৷ প্রতিপক্ষের প্রতিআক্রমণ ভিত্তিক ফুটবল যাতে সমস্যা না করতে পারে, সেই ব্যাপারে দলের ডিফেন্ডারদের সতর্ক করেছেন বাংলার কোচ ৷ সন্তোষে আশা বাঁচিয়ে রাখতে জয় জরুরি বাংলা দলের জন্য ৷