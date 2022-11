আমেদাবাদ, 27 নভেম্বর: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলল আমেদাবাদের জিসিএ মোতেরা তথা নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ৷ কোনও টি-20 ম্যাচে সর্বাধিক দর্শক উপস্থিতির নিরিখে গিনেস বুকে নাম তুলেছে মোতেরা (Guinness World Record for Largest Attendance at a T20 Match) ৷ প্রসঙ্গত, 2022 সালের আইপিএল-এর 15তম এডিশনে এই কীর্তি অর্জন করেছে আমেদাবাদের এই ক্রিকেট স্টেডিয়াম (Largest Attendance at IPL Final 2022) ৷ যা এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম হিসেবে পরিচিত ৷ এদিন বিসিসিআই-এর তরফে একটি টুইট করে মোতেরার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তোলার বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷

এদিন বিসিসিআই (BCCI)-এর তরফে একটি ছবি টুইট করা হয় ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, ভারতে গিনেস বুক কর্তৃপক্ষের তরফে এক প্রতিনিধি বিসিসিআই সচিবের হাতে সেই সম্মান তুলে দিচ্ছেন ৷ বিসিসিআই-এর টুইটটি রিটুইট করেছেন জয় শাহ ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘‘কোনও টি-20 ম্যাচে সর্বাধিক দর্শক উপস্থিতির জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড পুরস্কার পেয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত এবং গর্বিত অনুভব করছি ৷ 29 মে 2022 সালে জিসিএ মোতেরার (GCA Motera) অসাধারণ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে 1 লক্ষ 1 হাজার 566 জন দর্শক আইপিএল ফাইনাল দেখতে এসেছিল ৷ আমাদের সকল ক্রিকেট অনুরাগীদের ধন্যবাদ এটাকে সম্ভব করে তোলার জন্য ৷’’

প্রসঙ্গত, ওই দিন আরও একটি কীর্তি স্থাপন করেছিল বিসিসিআই ৷ আইপিএল-এর ফাইনালের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাদা জার্সি মাঠে প্রদর্শন করা হয়েছিল ৷ সেই জার্সির জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সম্মান পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ আইপিএল 15 সিজনে টুর্নামেন্টে অভিষেককারী দল গুজরাত টাইটান্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ৷