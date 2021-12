ম্যাঞ্চেস্টার, 3 ডিসেম্বর : কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসেও নজির গড়ার অভ্যাস জারি রেখেছেন তিনি ৷ সমৃদ্ধ কেরিয়ারে হামেশাই কোনও না কোনও নজির গড়ে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ শুক্রবার প্রিমিয়র লিগে আর্সেনালের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুকুটে আরেকটু মণি-মানিক্য জুড়ে নিলেন সিআর সেভেন ৷ রোনাল্ডোর জোড়া গোলের সৌজন্যে গানার্সদের হারিয়ে লিগ টেবিলে অবস্থান উন্নত করল লাল ম্যাঞ্চেস্টার (Manchester United beats Arsenal) ৷ এই ম্যাচে কেরিয়ারে 800 গোলের মাইলস্টোন ছুঁলেন ক্রিশ্চিয়ানো Cristiano Ronaldo scores 800th career goal) ৷

এদিন রোনাল্ডোর জোড়া গোলই আসে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ৷ প্রথমার্ধে এদিন এমিলি স্মিথ রোই'র (Emile Smith Rowe) গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল ৷ গোললাইনে ম্যান ইউ গোলরক্ষক পড়ে থাকলেও দূরপাল্লার শটে এমিলির গোল নাকচ করেননি রেফারি ৷ প্রথমার্ধের শেষদিকে সেই গোল ফেরৎ দিয়ে ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরান ব্রুনো ফার্নান্ডেজ Bruno Fernandes) ৷ একইসঙ্গে দীর্ঘ গোলখরা কাটান পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ৷ ম্যাঞ্চেস্টার জার্সিতে এদিন 100তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন ব্রুনো ৷

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রোনাল্ডো-ম্যাজিক ৷ 52 মিনিটে কেরিয়ারের 800তম গোলে দলকে এগিয়ে দেন ম্যান ইউ'য়ের পোস্টার বয় ৷ যদিও দু'মিনিট বাদেই গানার্সদের সমতায় ফেরান মার্টিন ওডেগার্ড ৷ ইউনাইটেডের জয়সূচক গোল ম্যাচের 70 মিনিটে ৷ স্পটকিক থেকে গোল করে কেয়ারটেকার ম্যানেজার মাইকেল ক্যারিককে জয় উপহার দেন রোনাল্ডো ৷

পরের ম্যাচ থেকেই অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন রাফ ব়্যাংনিক (Ralf Rangnick will manage Manchester United from next match) ৷ তার আগে এই জয়ে আপাতত সাত নম্বরে রোনাল্ডোরা ৷ 14 ম্যাচে তাদের ঝুলিতে 21 পয়েন্ট ৷