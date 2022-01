জোহানেসবার্গ, 1 জানুয়ারি : প্রোটিয়াদের 29 বছরের অটুট দুর্গ সেঞ্চুরিয়নে ফাটল ধরিয়ে টিম ইন্ডিয়ার মিশন এবার জোহানেসবার্গ ৷ 3-7 জানুয়ারি দলের পয়মন্ত মাঠ ওয়ান্ডারার্সে তিন টেস্টের সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচ খেলবে কোহলিব্রিগেড ৷ বছরের প্রথমদিন তারই প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল টিম ইন্ডিয়া (Team India start practice session at wanderers on the very first day of new year) ৷ শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেই ছবি শেয়ার করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷

ওয়ান্ডারার্সে বছরের প্রথম অনুশীলনে বাড়তি আত্মবিশ্বাস ভারতীয় ক্রিকেটারদের চোখেমুখে ৷ তার একটা কারণ যদি সেঞ্চুরিয়নের ঐতিহাসিক জয় হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয়টা অবশ্যই ওয়ান্ডারার্সে ভারতীয় দলের ঈর্ষণীয় পরিসংখ্যান ৷ কারণ, এখনও পর্যন্ত জো'বার্গের এই স্টেডিয়ামে লাল বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলকে হারাতে পারেনি প্রোটিয়ারা ৷ উল্টে তাদেরই দু'বার হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া (Team India have a good record at Wanderers in Johannesburg) ৷

ওয়ান্ডারার্সে দু'পক্ষের মধ্যে খেলা 5টি টেস্টের বাকি তিন ম্যাচ শেষ হয়েছে নিষ্ফলা ৷ তাই বলাই যায়, 2022 প্রথমদিন পয়া মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম টেস্ট জয় সেরে ফেলার প্রস্তুতি শুরু করলেন কোহলি-বুমরারা ৷ এদিন ওয়ান্ডারার্সে দলের প্রস্তুতির ভিডিও পোস্ট করে বিসিসিআই লেখে, "নতুন দিন, নতুন বছর, নতুন শুরু, লক্ষ্য এক ৷ এগিয়ে চল টিম ইন্ডিয়া ৷"

আরও পড়ুন : Team India New Year Celebration : ঐতিহাসিক জয়ের পর রেনবো নেশনে চুটিয়ে বর্ষবরণ বিরাটদের

2018 সফরে এসে 1-2 ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হারতে হলেও এই ওয়ান্ডারার্সে জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ চলতি সফরে এসে রেনবো নেশনে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার ৷ সেঞ্চুরিয়নে ডিন এলগারের দলকে 113 রানে উড়িয়ে দিয়ে জো'বার্গে পৌঁছেছে কোহলির দল ৷