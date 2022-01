পার্ল, 21 জানুয়ারি : দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত ভারত অধিনায়ক কেএল রাহুলের (India Won The Toss in 2nd ODI) ৷ পার্লের প্রথম ম্যাচের উইকেটেই আজকের খেলা হবে ৷ পিচ শুকনো হওয়ার কারণে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পিচ স্লো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেএল (India will Bat First in Paarl) ৷ ভারতীয় দলে কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা দলে একটি পরিবর্তন হয়েছে ৷ বাঁ হাতি মিডিয়াম পেসার মার্কো ইয়ানসেনকে বসানো হয়েছে ওয়ার্ক লোড ম্যানেজমেন্টের নীতি অনুযায়ী ৷ তাঁর জায়গায় সিসান্দা মাগালা প্রথম একাদশে জায়গা পেয়েছেন ৷

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে আজকের এই ম্যাচ ডু অর ডাই ভারতীয় দলের কাছে ৷ পার্লে প্রথম ম্যাচে 297 রান তাড়া করতে নেমে 8 উইকেট হারিয়ে 265 রানে থেমে যেতে হয় মেন ইন ব্লু বাহিনীকে ৷ যেখানে ভারতীয় দলে কামব্যাক করা শিখর ধাওয়ান, প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং মিডিয়াম পেসার শার্দূল ঠাকুর ছাড়া আর কেউ রান পাননি ৷ যা এ দিন টসে কেএল রাহুলের কথাতেও উঠে এসেছে ৷

দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা এবং রাসি ভ্যান ডার ডুসেন ৷ দুই ব্যাটারই প্রথম ম্যাচে শতরান করেন ৷ পাশাপাশি পার্লের শুকনো পিচে অশ্বিন এবং চহালের মতো অভিজ্ঞ দুই স্পিনারের সফল না হওয়া চিন্তায় রেখেছে ভারতের দুই রাহুলকে ৷

প্রথম ওডিআই-তে একটা সময় মনে করা হচ্ছিল, অন্তত 5 ওভার বাকি থাকতে ভারতীয় ব্যাটাররা ম্যাচ শেষ করে দেবেন ৷ ধাওয়ান এবং কোহলি নিজেদের মর্জি মতো ম্যাচকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন ৷ কিন্তু, প্রথমে মহারাজের বলে ধাওয়ানের উইকেট এবং তার কয়েক ওভারের মধ্যে শামসির বলে বিরাট প্যাভিলিয়নে ফিরতেই ভারত ম্যাচ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে ৷

প্রথম ম্যাচে ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যর্থ হয়েছে ৷ শেষ টেস্টে শতরান করে আসা বাঁ হাতি উইকেট কিপার ব্যাটার ঋষভ প্রথম একদিনের ম্যাচে ব্যাট হাতে দলের ভরসা হয়ে উঠতে পারেননি ৷ এমনকি সফরে প্রথম ম্যাচ খেলা শ্রেয়স ভাল শুরু করেও উইকেট দিয়ে আসেন ৷ ফলে আজের ম্যাচে ভারতীয় মিডল অর্ডারের বড় পরীক্ষা হতে চলেছে ৷ প্রথম ম্যাচে আন্তর্জাতিক একদিনে অভিষেক করা ভেঙ্কটেশ আইয়ারের দিকেও নজর থাকবে ৷

ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিং বিভাগও চিন্তায় রাখছে বোলিং কোচ পরশ মামব্রেকে ৷ তাঁর অধীনে এটাই ভারতের প্রথম বিদেশ সফর ৷ যে সফরের প্রথম টেস্ট সিরিজ হারতে হয়েছে ভারতকে ৷ যদিও সেখানে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ আর একদিনের সিরিজেও শুরুটা ভাল করতে পারেনি ভারতীয় বোলাররা ৷ সহ-অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরা 2 উইকেট এবং অশ্বিন 1 উইকেট ছাড়া বাকিদের সবার খাতা শূন্য ৷ বিশেষ করে শার্দূল ঠাকুর ৷ যার নো-বলের সুবাদে প্রথম ম্যাচে ভারতকে 297 রানের বিশাল রান তাড়া করতে হয়েছে ৷ প্রথম ম্যাচে একটি রান আউট সহ মোটে 4 উইকেট ফেলতে পেরেছেন ভারতীয় বোলারা ৷ যা আগামী বছর ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের আগে সত্যিই চিন্তার বিষয় ভারতীয় দলের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কাছে ৷