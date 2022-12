পারথ, 2 ডিসেম্বর: বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিং (Ricky Ponting) ৷ শুক্রবার পারথে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টে ধারাভাষ্য দেওয়ার মাঝেই হৃদযন্ত্রে সমস্যা অনুভব করেন 'পান্টার' ৷ তড়িঘড়ি স্টেডিয়াম থেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় (Ricky Ponting Rushed To Hospital After Suffering Health Scare) ৷

যে সম্প্রচারকারী সংস্থার হয়ে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন কিংবদন্তি, সেই চ্যানেল সেভেন-এর (Channel 7) মুখপাত্র ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে জানিয়েছেন, রিকি পন্টিং অসুস্থ ৷ প্রথম টেস্টের তৃতীয়দিন অবশিষ্ট সময়ের জন্য কমেন্ট্রি বক্সে থাকতে পারবেন না তিনি ৷ সেদেশের প্রথমসারির এক সংবাদমাধ্যমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুকে সমস্যা অনুভূত হওয়ার এদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে স্টেডিয়াম ছাড়েন জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ৷ সংবাদমাধ্যমটি আরও জানাচ্ছে, অবস্থা গুরুতর কিছু নয় ৷ আগাম সতর্কতা হিসেবেই হাসপাতালে ছুটেছেন পন্টিং ৷

আপাতত কেমন আছেন অজি কিংবদন্তি, তা অবশ্য জানা সম্ভব হয়নি ৷ আর প্রিয় তারকার শারীরিক অবস্থার আপডেট না-পাওয়া পর্যন্ত উৎকণ্ঠায় পন্টিং'য়ের অনুরাগীরা ৷ সাম্প্রতিক অতীতে স্বর্ণযুগের দুই ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন এবং অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসকে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া (Cricket Australia have lost two of their star cricketers in recent past) ৷ তাই পন্টিং'য়ের খবর কানে যেতেই স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন ক্রিকেটপ্রেমীরা ৷

1999, 2003, 2007 টানা তিনবার অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী দলের সদস্য পন্টিং ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ আইপিএলের সঙ্গেও যুক্ত ৷ দেশের জার্সিতে 168টি টেস্ট এবং 375টি ওডিআই খেলা প্রাক্তন এই তাসমানিয়ান ক্রিকেটার বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালসের হেড কোচের পদে আসীন রয়েছেন ৷