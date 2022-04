মুম্বই, 10 এপ্রিল : মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয়ের পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর শিবিরে দুঃসংবাদ ৷ বোনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে জৈব বলয় ছাড়লেন ফ্যাফ ডু'প্লেসির দলের বোলিং বিভাগের অন্যতম ভরসা হর্ষল প্যাটেল (RCB pacer Harshal Patel leaves team bio-bubble after win against MI) ৷ শনিবার দলের জয়ের পর সাজঘরে ফিরে উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি হর্ষলের ৷ কাছের মানুষের মৃত্যু সংবাদে মুষড়ে পড়েন দলের স্ট্রাইক বোলার ৷

পরে আইপিএলের একটি বিশেষ সূত্র জানিয়ে দেয়, পুনে থেকে মুম্বইগামী টিম বাসে উঠছেন না হর্ষল ৷ বোনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে জৈব বলয় ছেড়ে বাড়ি ফিরছেন তিনি ৷ তবে আগামী মঙ্গলবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচের আগে পুনরায় বলয়ে প্রবেশ করবেন হর্ষল (Harshal Patel to rejoin team bubble before next match against CSK) ৷

শনিবার সূর্যকুমার যাদব ব্যাটিং তাণ্ডব সত্ত্বেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে কম রানের মধ্যে আটকে রাখার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল হর্ষল প্যাটেলের ৷ 4 ওভারে মাত্র 23 রান দিয়ে দু'টি উইকেট দখল করেন আইপিএলে একই মরশুমে সর্বাধিক উইকেট শিকারির মালিক ৷ 2021 আইপিএলের চতুর্দশ সংস্করণে 32টি উইকেট নিয়ে ডোয়েন ব্র্যাভোর রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন হর্ষল ৷

এরপর আরসিবি তাঁকে রিটেইন না-করলেও 2022 মেগা নিলামে পৌনে 11 কোটি টাকায় পুনরায় দলে নেয় তাঁকে ৷ প্রথম কয়েকটি ম্যাচে ম্যানেজমেন্টের আস্থার মর্যাদাও দিয়েছেন 8টি আন্তর্জাতিক টি-20 খেলা এই ক্রিকেটার ৷ চলতি আইপিএলের প্রথম চার ম্যাচে ইতিমধ্যেই 6টি উইকেট ঝুলিতে পুরে নিয়েছেন আরসিবি পেসার ৷ পাশাপাশি তাঁর ধারাবাহিক কৃপণ বোলিংও নজর কাড়ছে সকলের ৷