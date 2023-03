মুম্বই, 22 মার্চ: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের নিয়মে বদল । এতদিন পর্যন্ত জেন্টলসম্যান গেমের নিয়ম মেনে টসের আগেই ম্যাচ রেফারির কাছে প্লেয়িং ইলেভেনের লিস্ট জমা দিতে হত দুই টিমের ক্যাপ্টেনকে । সেই নিয়মই এবার বদলে যাচ্ছে (Captains allowed to name playing XI after toss) ।

একটি বিবৃতি দিয়ে বিসিসিআই (Board of Control for Cricket in India) জানিয়েছে, এবার থেকে টস হয়ে যাওয়ার পর একাদশের লিস্ট দেবেন ক্যাপ্টেন । প্লেয়িং কন্ডিশন ক্লজ 1.2.1 অনুযায়ী, টসের আগে ম্যাচ রেফারির হাতে আর একাদশের তালিকা জমা করতে হবে না । টস হয়ে যাওয়ার পর 11 জনের চূড়ান্ত একাদশ এবং 5 জন বিকল্প খেলোয়াড়ের লিখিত তালিকা জমা করবেন অধিনায়ক ।

একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, "ক্লজ 1.2.9 অনুযায়ী কোনও খেলোয়াড়কে (প্লেয়িং ইলেভেনের সদস্য) মনোনয়নের পরে এবং খেলা শুরুর আগে প্রতিপক্ষের অধিনায়কের সম্মতি ছাড়াই পরিবর্তন করা যাবে ।" এর কার্যকরী অর্থ হল টসের পরে, যদি একজন অধিনায়ক মনে করেন যে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী তার একাদশ পরিবর্তন করতে হবে, তবে ম্যাচ শুরু না-হওয়া পর্যন্ত তিনি তা করতে পারেন ।

দ্বিতীয় যে নিয়মে বদল আনা হয়েছে, বোলার বল করার আগেই ফিল্ডাররা অন্যায্যভাবে নড়াচড়া করলে পেনাল্টি রান পাবে ব্যাটিং টিম । উইকেটকিপারও নড়াচড়া করে ব্যাটারকে বিরক্ত করলে বা কোনও অন্যায় আবেদন করলেও একই সিদ্ধান্ত নেবেন আম্পায়ার । শাস্তিস্বরূপ ব্যাটিং টিমকে 5 রান দেওয়া হবে । বলটিকেও ডেড বল ঘোষণা করা হবে । অর্থাৎ, কোনও বল না-খেলেই 5 রান যোগ হবে ব্যাটিং টিমের স্কোরবোর্ডে ।

তৃতীয় নিয়মে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে পাঁচজন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের (পড়ুন বিকল্প খেলোয়াড়) তালিকা ক্যাপ্টেন জমা দেবেন, তারমধ্যে থেকেই একজনকে একটি ইনিংসের পর টিমে আনা যাবে । অর্থাৎ, ব্যাটিং ইনিংস শেষ হওয়ার পর চাইলে বোলিং ইনিংসে ওই তালিকা থেকে একজন খেলোয়াড়কে গুরুত্ব বুঝে দলে অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন ক্যাপ্টেন ।