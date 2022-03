লন্ডন, 9 মার্চ : মানকাডিং'কে আর বাঁকা চোখে দেখার অবকাশ রইল না ৷ বিতর্কিত এই আউটকে অবশেষে বৈধতা দিল মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) ৷ মঙ্গলবার ক্রিকেটের একাধিক নিয়মে সামান্য কিছু বদল এনেছে অভিজাত এই ক্লাব ৷ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মানকাডিং' | যাকে রান আউটের আওতাভুক্ত করেছে এমসিসি (Mankading a batter is no more under unfair play) ৷

এতদিন মানকাডিং বা নন-স্ট্রাইক এন্ডে দাঁড়ানো ব্যাটারকে রান আউট করার বিষয়টি 'আনফেয়ার-প্লে' হিসেবে এমসিসি'র ক্রিকেট সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল ৷ এদিন তাতেই বদল আনল মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব ৷ ধারা বদলে 'মানকাডিং'কে রান আউটের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করল এমসিসি ৷ অর্থাৎ, এখন থেকে মানকাডিং'কে রান আউট হিসেবে গণ্য করা হবে ৷

এমসিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 41.16 ধারায় এমসিসি-র ক্রিকেট সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকা নন-স্ট্রাইকারকে রান আউটের নিয়মটিকে 41 নম্বর ধারা অর্থাৎ, আনফেয়ার-প্লে ক্যাটেগরি থেকে সরিয়ে 38 নম্বর ধারায় রান আউটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (Running out the non-striker has been moved from Law 41 to Law 38) ৷

বিবৃতিতে এমসিসি আরও জানিয়েছে, গত সপ্তাহে আইন প্রণয়নকারী ক্লাবের সাব-কমিটির সভায় বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ৷ তার আগে মানকাডিং'কে নতুন ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে বিশ্বজুড়ে দারুণ সাড়া মেলে ৷

মানকাডিং'কে রান আউটে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি ক্রিকেট বলে লালা ব্যবহারের বিষয়টিতে চিরতরে রাশ টানল এমসিসি ৷ যা কোভিড পরবর্তীতে ক্রিকেট দুনিয়ায় সাময়িকভাবে ব্যান করা হয়েছিল ৷ ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এবার পুরোপুরিভাবে ক্রিকেটে লালার ব্যবহার নিষিদ্ধ হল ৷ এছাড়া পরিবর্ত খেলোয়াড়, স্ট্রাইক রোটেশন এবং ডেড বলের নিয়মেও বদল আনা হয়েছে ৷ যা কার্যকর হতে চলেছে আগামী অক্টোবর থেকে ৷