মুম্বই, 18 মার্চ : বিশেষ দিনে অনুরাগীদের বিশেষ উপহার নাইট শিবিরের ৷ টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচের আগে হাতে সময় মাত্র দিন সাতেকের ৷ তার আগে রংয়ের উৎসবের দিন সকালে 2022 আইপিএলের নয়া জার্সি উন্মোচন করল কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির (KKR revealed their new jersey for 2022 IPL) ৷ সিইও ভেঙ্কি মাইসোর এবং নয়া অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করল নাইটদের নতুন মরশুমের জার্সি ৷

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক লাইভ সেশনে নাইটদের নতুন জার্সি প্রকাশ পায় দোলের দিন সকালে ৷ পরিচিত বেগুনি এবং সোনালি রঙের ছোঁয়া অটুট থাকলেও নাইটদের নয়া জার্সিতে সামান্য বদল এসেছে ৷ যেখানে আগের তুলনায় সোনালি রংয়ের আধিক্য চোখে পড়ছে ৷ সোশ্যাল মিডিয়ার নতুন জার্সি লঞ্চের ভিডিও প্রকাশ করে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে কেকেআর লেখে, "আপনারা যে মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ সেই মুহূর্ত অবশেষে হাজির ৷ সামনে এল 2022 মরশুমে কেকেআরের জার্সি ৷"

নয়া জার্সি পরিহিত নাইটদের নয়া সেনাপতি শ্রেয়স আইয়ারের ফটোসেশনের ছবিও পোস্ট করা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৷ এদিকে মুম্বইয়ে নাইট শিবিরে রং খেলায় মাতলেন আজিঙ্কা রাহানে, শিবম মাভিরা ৷ সেই ছবিও শেয়ার করা হয় অফিসিয়াল সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ৷

গত 14 মার্চ মুম্বইয়ে শিবির শুরু হয়েছে নাইটদের ৷ আগামী 26 মার্চ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হবে পার্পল ব্রিগেড (KKR will play the opening match of 2022 IPL against CSK) ৷ যা গতবারের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি ৷ ইতিমধ্যেই শিবিরে যোগ দিয়েছেন কোচ ব্র্যান্ডন ম্যাককালাম, ইংরেজ স্টাম্পার-ব্যাটার স্যাম বিলিংস ৷