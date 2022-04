মুম্বই, 17 এপ্রিল : 40 রানে 4 উইকেট খুইয়ে একটা সময় কার্যত ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ৷ কিন্তু, দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে রবিবার রাতের দ্বৈরথে অন্য পরিকল্পনা ছিল ক্রিকেট বিধাতার ৷ প্রথমে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং স্লগ ওভারে দীনেশ কার্তিক ৷ দুই ব্যাটারের বিধ্বংসী ইনিংসে ভর করে দারুণভাবে ম্যাচে ফিরে এল আরসিবি (Dinesh Kartik and Glenn Maxwell Destroy Delhi Capitals Bowlers) ৷ আর শুধু ফিরে আসা নয় দিল্লির সামনে 190 রানের টার্গেট রাখা এবং তা ডিফেন্ড করে 16 রানে জয়ও ছিনিয়ে নিল বেঙ্গালুরুর রয়্যালসরা (Royal Challengers Bangalore Win Over Delhi Capitals by 16 Runs) ৷ 34 বলে 66 অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন উইকেট কিপার ব্যাটার দীনেশ কার্তিক ৷

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের নতুন পিচে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ৷ তবে, তাঁর সেই সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ হতে দেননি শার্দূল ঠাকুর খলিল আহমেদরা ৷ পাওয়ার প্লে-তে 3 উইকেট নিয়ে মাত্র 40 রান দেয় দিল্লির পেস ব্রিগেড ৷ এমনকি তার পরেও বেঙ্গালুরুকে হাঁফ ছাড়তে দেননি তাঁরা ৷ সপ্তম ওভারে বিরাট কোহলিকে রান আউট করে বেঙ্গালুরু ব্যাটিংয়ে ধস নামায় দিল ওয়ালো কি দিল্লির এই দল ৷ একদিক থেকে যখন একের পর এক উইকেট পড়ছিল, তখন উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৷

এ বারের আইপিএল এ দারুণভাবে কামব্যাক করা কুলদীপকে টার্গেট করেন ডানহাতি এই অজি ৷ ইনিংসের নবম এবং কুলদীপের প্রথম ওভারে মোট 23 রান তোলেন তিনি ৷ 8 ওভারে 47 রানে 4 উইকেট থেকে 9 ওভারে 70/4 স্কোর দাঁড়ায় বেঙ্গালুরুর ৷ অবশ্য এর পরের দুই ওভারে প্রথমে সুয়েশ প্রভুদেশাই এবং কুলদীপের দ্বিতীয় ওভারে ম্যাক্সওয়েলের উইকেট হারায় বেঙ্গালুরু ৷ কিন্তু, আউট হওয়ার আগে 34 বলে 55 রানে মারকাটারি ইনিংস খেলেন ম্যাক্সওয়েল ৷

তবে, 12 তম ওভারে 92 রানে 5 উইকেট হারিয়ে ফের টালমাটাল অবস্থা হয়ে যায় বেঙ্গালুরুর ৷ সেখান থেকে আরসিবি’র হাল ধরেন অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিক এবং বাংলার তরুণ ক্রিকেটার শাহবাজ আহমেদ ৷ 16 ওভার পর্যন্ত ধরে খেলার পর শুরু হয় দীনেশ কার্তিক প্রতি আক্রমণ ৷ 17 তম ওভারে 12 রান তুলে শুরুটা করেছিলেন তাঁরা ৷ কিন্তু, 18 তম ওভার তথা মুস্তাফিজুর রহমানের শেষ ওভারে বিধ্বংসী রূপ নেন দীনেশ কার্তিক ৷ চারটে বাউন্ডারি এবং দু’টি ওভার বাউন্ডারি মেরে ওই ওভারে মোট 28 রান তোলেন কার্তিক ৷ সেই সঙ্গে নিজের অর্ধশতরানও করেন তিনি ৷ উল্টোদিকে কিছুটা ধীর গতিতে হলেও, অভিজ্ঞ কার্তিককে যোগ্য সঙ্গত দেন শাহবাজ আহমেদ ৷ তিনি মোট 3টে চার এবং একটি ছয় মেরে 21 বলে অপরাজিত 33 রান করেন ৷ দু’জনে মিলে 54 বলে 97 রানের পার্টনারশিপ করে আরসিবিকে 189 রান তুলতে সাহায্য করেন ৷

ওয়াংখেড়ের তুলনামূলক শ্লথ পিচে 190 রানের টার্গেট বেশ কঠিন ছিল ৷ কিন্তু, শুরুটা ভাল করেছিল দিল্লি ৷ দুই ওপেনার পৃথ্বী শ এবং ডেভিড ওয়ার্নার প্রথম উইকেটে 50 রান তোলেন ৷ পাওয়ার প্লের পঞ্চম ওভারে পৃথ্বী 16 রান করে আউট হন ৷ তার পর ওয়ার্নার মিচেল মার্শকে নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান ৷ দিল্লির ইনিংসের 94 রানের মাথায় ওয়ার্নার 66 রান করে হাসারাঙ্গার বলে আউট হওয়ার পর বেঙ্গালুরু ম্যাচে ফিরে আসে ৷ কিন্তু, দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে আইপিএল এ প্রথম ম্যাচ খেলা মার্শ সেভাবে ছন্দে ছিলেন না ৷ 24 বল খেলে মাত্র 14 রান করেন তিনি ৷ যার ফল ম্যাচ হেরে ভূগতে হয় দিল্লিকে ৷

তাও অধিনায়ক ঋষভ পন্থ এবং শার্দূল ঠাকুর একটা চেষ্টা করেছিলেন ৷ ঋষভ 17 বলে 34 এবং শার্দূল 9 বলে 17 রান করে আউট হন ৷ এই দুই ব্যাটার দাঁড়িয়ে গেলে হয়তো গল্পটা অন্যরকম হত ৷ কিন্তু, হেজলউড এবং সিরাজদের সামনে সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ 20 ওভারে 7 উইকেট হারিয়ে 173 রান তুলতে সক্ষম হয় দিল্লি ৷ ফলে 5 ম্যাচে মাত্র 2টি জিতে 4 পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে 8নং রয়েছে দিল্লি ৷ অন্যদিকে, 6 ম্যাচ খেলে 4টি জিতে লিগ টেবিলে আরসিবি 3 নম্বরে রয়েছে ৷ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আইপিএল গ্রহের নবজাতক গুজরাত টাইটনস এবং লখনউ সুপার জায়েন্টস ৷ কলকাতা নাইট রাইর্ডাস 6 ম্যাচে 6 পয়েন্ট নিয়ে 6 নম্বরে রয়েছে ৷