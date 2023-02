কেপটাউন, 23 ফেব্রুয়ারি: পূজা বস্ত্রকর ছিটকে গেলেও সেই মুহূর্তে স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে । প্রবল জ্বরে আক্রান্ত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর সেমিফাইনালে নামতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল । যদিও ম্যানেজমেন্ট জানিয়ে দিয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্কিপারের মাঠে নামতে সমস্যা নেই । ফলে হরমনকে রেখেই অজিদের বিরুদ্ধে একাদশ সাজিয়েছে টিম ইন্ডিয়া । অন্যদিকে, নিউল্যান্ডসে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে অস্ট্রেলিয়া (Australia win the Toss and elected to bat first) ।

যদিও চোটের কারণে দলে নেই নির্ভরযোগ্য অল-রাউন্ডার পূজা বস্ত্রকর । শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণে ছিটকে গিয়েছেন তিনি (Pooja Vastrakar ruled out)। বস্ত্রকরের বদলে দলে এসেছেন স্নেহ রানা । আরেক খেলোয়াড় রাধা যাদবও সংক্রমিত হলেও প্রাথমিক চিকিৎসার পর একাদশে তিনি জায়গা পেয়েছেন । যদিও পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে পাওয়া, না-পাওয়া নিয়ে ভাবতে নারাজ টিম ইন্ডিয়া । একাদশের প্রত্যেকে একশো শতাংশ দিয়েই অজি 'বধ' করতে বদ্ধপরিকর ।

প্রসঙ্গত, গত বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্যাট হাতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন অ্যালিসা হেলি, বেথ মুনি । বল হাতে দুরন্ত খেলেছিলেন মেগান স্কাট, জেথ জোনাসেন । এবার তাদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছেন এলিস পেরি । পঞ্চরত্নকে সামলানোর অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে ভারতকে । তৈরি রয়েছে ভারতের বোলিং ব্রিগেডও । রেনুকা, রাধা ছাড়াও বস্ত্রকরের বিরুদ্ধে দলে আসা স্নেহাও নিজের দিনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন ।

ভারতীয় একাদশ: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধনা (সহ-অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, জেমিমা রদ্রিগেজ, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), দীপ্তি শর্মা, যস্তিকা ভাটিয়া, স্নেহ রানা, শিখা পাণ্ডে, রাধা যাদব, রেণুকা সিং

অস্ট্রেলিয়া একাদশ: মেগ ল্যানিং (অধিনায়ক), অ্যালিসা হেলি (উইকেটরক্ষক), বেথ মুনি, অ্যাশলে গার্ডনার, অ্যালিস পেরি, তাহিলা ম্যাকগ্রা, গ্রেস হ্যারিস, জর্জিয়া ওয়ারহাম, জেথ জোনাসেন, মেগান স্কাট, ডার্সি ব্রাউন

