ত্রিনিদাদ, 23 জুলাই: ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের শুরুটাই হল টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে ( WI vs IND 1st ODI) ৷ আর উত্তেজনাপূর্ণ প্রথম একদিনের ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করল ভারতীয় দল ৷ রোহিত, বিরাট, বুমরাদের ছাড়াই অধিনায়ক শিখর ধাওয়ানের নেতৃত্বে 3 রানে ক্যারিবিয়ানদের হারাল ভারত (India Win Over West Indies in 1st ODI by Three Runs in Trinidad) ৷ ম্যাচে সেরা হয়েছেন অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান (99 বলে 97 রান) ৷

এদিন টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক নিকোলাস পুরান ৷ কিন্তু, পোর্ট অফ স্পেনের পাটা উইকেটে তা ক্যারিবিয়ানদের কাছেই বুমেরাং হয়ে যায় ৷ শিখর ধাওয়ানের 97, শুভমানের 64 এবং শ্রেয়স আইয়ারের 54 রানের ইনিংসে ভর করে ভারত 7 উইকেট হারিয়ে 308 রান তোলে ৷ জবাবে 305 রানে থেমে যায় ক্যারিবিয়ানদের ইনিংস ৷ তবে, এই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পাওয়ার হিটিংয়ের সামনে কিছুটা হলেও নড়বড়ে দেখিয়েছে ভারতীয় বোলিংকে ৷

টস হেরে ব্যাটিং করা এ দিন কিছুটা হলেও শাপে বর হয় শিখরের কাছে ৷ কারণ, টসে দুই অধিনায়কই জানান, তাঁরা বোলিং করতে চান ৷ কিন্তু, পোর্ট অফ স্পেনের উইকেট পাটা হলেও, পুরনো বলে বড় শট খেলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ এদিন ভারতীয় দুই ওপেনার শিখর এবং শুভমান প্রথম উইকেটে 119 রানের পার্টনারশিপ করেন ৷ দ্বিতীয় উইকেটেও শিখর এবং শ্রেয়স 94 রান তোলেন ৷ শিখরকে এ দিন তাঁর কেরিয়ারের 18তম সেঞ্চুরি থেকে মাত্র 3 রান দূরে থামিয়ে দেন বাঁ-হাতি ক্যারিবিয়ান স্পিনার গুডাকেশ মোটিয়ে ৷

কিন্তু, শিখর যখন আউট হন সেই সময় ভারতের রান ছিল 213 ৷ সেই সময় মনে করা হচ্ছিল, ভারত সহজে 350 রান তুলে দেবে ৷ কিন্তু, মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় মাত্র 308 রানে থামতে হয় 'মেন ইন ব্লু'-কে ৷ শেষ দিকে দীপক হুডা (27) এবং অক্ষর প্যাটেলের (21) ব্যাটে ভর করে তিনশো পেরিয়ে যায় ভারত ৷

বোলিং করতে নেমে ভারতের দুই পেসার মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা শুরুটা ভালো করেছিলেন ৷ শেই হোপকে পঞ্চম ওভারে মাত্র 7 রানে ফিরিয়ে দেন সিরাজ ৷ কিন্তু, এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস সামলান কাইল মেয়ার্স (75) এবং শামার্হ ব্রুকস (46) ৷ ব্রুকস এবং মেয়ার্সকে 5 রানের ব্যবধানে প্যাভিলিয়নে ফেরান শার্দূল ঠাকুর ৷ তারপর ফের অধিনায়ক নিকোলাস পুরান এবং ব্যান্ডন কিং-এর মধ্যে 51 রানের পার্টনারশিপ হয় ৷ পুরানকে 25 রানে আউট করেন সিরাজ ৷ তার কিছুক্ষণের যুজবেন্দ্র চাহালের বলে পাওয়ার হিটার রভমান পাওয়েল (6) এবং ব্র্যান্ডন কিং (54) আউট হতেই ম্যাচে ফেরে ভারত ৷

তবে, বাঁ-হাতি স্পিনার আকিল হোসেন (32 অপরাজিত) এবং মিডিয়াম পেসার রোমারিও শেপার্ড (39 অপরাজিত) ওয়েস্ট ইন্ডিজের আশা বাঁচিয়ে রাখেন ৷ তবে, শেষ ওভারে 15 রান তুলতে ব্যর্থ হন তাঁরা ৷ সিরাজ শেষ ওভারে 11 রান দেন ও সেই সঙ্গে ভারত 3 রানে প্রথম একদিনের ম্যাচ জিতে নেয় ৷ পোর্ট অফ স্পেনেই রবিবার দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ খেলতে নামবেন শিখর ধাওয়ানরা ৷