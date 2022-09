কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: প্রধান স্পনসরের নাম ইডেন গার্ডেন্সের কোনও জায়গায় ব্যবহার করা যাবে না ৷ এই মর্মে লেজেন্ডস লিগের ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দিল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। সোমবার সন্ধেয় অ্যাপেক্স কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরে ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে সবুজ সংকেত দেওয়া হল। আগামী 16 এবং 17 সেপ্টেম্বর ইডেনে বিশ্ব ক্রিকেটের তাবড় প্রাক্তনীদের খেলতে দেখা যাবে এই ম্যাচে (Eden Gardens will host two matches of Legends League) ৷

প্রিয় ক্রিকেটারদের খেলা ফের দেখতে পাওয়ার সুযোগ, স্বভাবতই আগ্রহ বাড়ছিল এই ম্যাচ ঘিরে। সেইসঙ্গে ম্যাচ আয়োজক এবং সিএবি'র মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। জোড়া ম্যাচ আয়োজন ঘিরে নাটক উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। শর্ত-পালটা শর্তের টানাপোড়েনে ক্রিকেটপ্রেমীরাও দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে 16 সেপ্টেম্বরের ম্যাচে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় খেলবেন বলে শোনা গিয়েছিল। বোর্ড প্রেসিডেন্ট নিজেই খেলার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ব্যস্ততার কারণে সরে দাঁড়ান 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'। যদিও তিনি মাঠে থাকবেন বলেই জানা গিয়েছে।

16 সেপ্টেম্বর বিশেষ ম্যাচে বীরেন্দ্র সেহওয়াগের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া মহারাজা মুখোমুখি হবে জ্যাক কালিসের নেতৃত্বাধীন ওয়ার্ল্ড জায়ান্টসের (India Maharajas will Face World Giants in special match)। এই ম্যাচ থেকে অর্জিত অর্থ কপিলদেবের এনজিও খুশি ফাউন্ডেশনে প্রদান করা হবে ৷ এরপর 17 সেপ্টেম্বর থেকে বল গড়াবে লেজেন্ডস লিগের (Legends League will start on 17th September)। জটিলতা কাটিয়ে ক্রিকেটের নন্দনকাননে সেই ম্যাচে বীরেন্দ্র সেহওয়াগের গুজরাত জায়ান্টস মুখোমুখি হবে গৌতম গম্ভীরের ইন্ডিয়া ক্যাপিট্যালসের।

আরও পড়ুন: বাবরদের পরাজয়ে মেজাজ হারালেন রামিজ, ভারতীয় সাংবাদিককে তুলোধনা পিসিবি চেয়ারম্যানের

5 অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই লিগের মোট দল সংখ্যা চার। বাকি দু'টি দল হরভজন সিং নেতৃত্বাধীন মনিপাল টাইগার্স এবং ইরফান পাঠান নেতৃত্বাধীন বিলওয়াড়া কিংস। ইতিমধ্যে এই লিগের প্রচারে অংশ নিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটাররাও টুইট করে উত্তাপ চড়িয়ে দিচ্ছেন। ফলে জল্পনা সরিয়ে কিংবদন্তিদের হাত ধরে প্রাক পুজো-পর্বে মেতে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যান।