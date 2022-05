মুম্বই, 13 মে : প্লে-অফে জায়গা করে নেওয়ার যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল, বৃহস্পতিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হেরে তাও ফুরলো গতবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের (CSK lost to Mumbai Indians and out of playoffs race) ৷ এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে গেল চারবারের সেরারা ৷ 2020 পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার প্লে-অফ খেলবে না ইয়েলো ব্রিগেড ৷ বিদ্যুৎবিঘ্নিত ওয়াংখেড়েতে এদিন লো-স্কোরিং ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসকে 5 উইকেটে হারাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (MI beat CSK by 5 wickets) ৷ যারা প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছিল আগেই ৷

টস হেরে প্রথম ব্যাটিংয়ে নেমে এদিন চেন্নাই ব্যাটারদের দৈন্যদশা 2013-র স্মৃতি উসকে দেয় ৷ একসময় মনে হচ্ছিল আইপিএলের ইতিহাসে নিজেদের সর্বনিম্ন স্কোরের রেকর্ড এদিন গড়ে ফেলবে তারা ৷ কিন্তু অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির 33 বলে অপরাজিত 36 সেই লজ্জা থেকে বাঁচায় দলকে ৷ যদিও তিন অঙ্কের রান ছুঁতে ব্যর্থ হয় সিএসকে ৷ ড্যানিয়েল স্যামসের 16 রানে 3 উইকেট, রিলে মেরেডিথ এবং কুমার কার্তিকেয়ার জোড়া উইকেটে মাত্র 16 ওভারে 97 রানে গুটিয়ে যায় চেন্নাই (CSK bundled out for 97 runs) ৷

2013 মুম্বইয়ের বিরুদ্ধেই আইপিএলে নিজেদের সর্বনিম্ন 79 রানের নজির গড়েছিল 'মেন ইন ইয়েলো' ৷ জবাবে পাওয়ার প্লে-তে বিপক্ষের 4 উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে জোরালো প্রত্যাবর্তন করে ধোনির দল ৷ তবে পঞ্চম উইকেটে তিলক বর্মা এবং হৃত্বিক শকীনের 48 রানের জুটি চলতি আইপিএলে পঞ্চম জয় সুনিশ্চিত করে মুম্বইয়ের ৷ 14.5 ওভারে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় 'পল্টন'-রা ৷ যদিও তাতে অবস্থান পরিবর্তন হয়নি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷ লিগ টেবিলে দশম স্থানেই তারা ৷ 32 বল খেলে 34 রানে অপরাজিত থাকেন তিলক ৷ শকীন করেন 18 রান ৷ 7 বলে 16 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন টিম ডেভিড ৷

অফিসিয়ালি প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়ে ধোনির মুখে দলের বোলারদের প্রশংসা ৷ চেন্নাই দলনায়ক বলেন, "পিচের চরিত্র যাই হোক না কেন, 130-এর কম রান ডিফেন্ড করা খুব কঠিন কাজ ৷ আমি বোলারদের বলেছিলাম হাল না-ছাড়তে ৷ ওরা বিপক্ষকে চাপে ফেলতে পেরেছে ৷ তাই ম্যাচের ফল ভুলে গিয়ে আমাকে বলতেই হচ্ছে দলের তরুণ তুর্কিরা দারুণ বোলিং করেছে ৷"