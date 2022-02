হায়দরাবাদ, 12 ফেব্রুয়ারি : বাগদান-পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল আগেই ৷ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভিনি রমনের সঙ্গে এবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন অজি অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (Glenn Maxwell is marrying his Indian-origin fiancée Vini Raman) ৷ আগামী 27 মার্চ মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হবে বিবাহ অনুষ্ঠান ৷

ভিনি-ম্যাক্সওয়েলের বিবাহের আমন্ত্রণ পত্রের একটি ছবি সম্প্রতি সামনে এসেছে ৷ যা দেখে মনে করা হচ্ছে ভারতীয় রীতিনীতি মেনেই মেলবোর্নে চারহাত এক হবে দু'জনের (The marriage likely to be a traditional Indian wedding) ৷ ব্ল্যাকবার্ন রোডের একটি ম্যারেজ হলে সাত পাকে বাঁধা পড়বেন ভিনি এবং ম্যাক্সওয়েল ৷

তামিল ব্রাহ্মণ কন্যা ভিনি রমনের বেড়ে ওঠা, পড়াশুনা সবই অস্ট্রেলিয়া ৷ তাঁর জন্মের আগেই সেদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁর বাবা রামানুজ দাসান এবং মা বিজয়লক্ষী রমন ৷ 2017 ইনস্টাগ্রামে অজি ক্রিকেটারের সঙ্গে প্রথম ছবি পোস্ট করেছিলেন ভিনি ৷ এরপর 2019 অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যেতেই জল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল ৷

ভিনি-ম্যাক্সওয়েলের বিবাহের আমন্ত্রণ পত্রের ছবি

সেই জল্পনায় মান্যতা দিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বান্ধবীর সঙ্গে 2020 মার্চে আংটি বদল করে নেন 'ম্যাড ম্যাক্স'৷ পরপরই বিয়েটাও সেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিলেন দু'জনে ৷ কিন্তু ভাইরাস সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দেয় ৷ অবশেষে আগামী মাসে সম্পর্ক পূর্ণতা পাচ্ছে ভিনি-ম্যাক্সওয়েলের ৷