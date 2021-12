কলকাতা, 13 ডিসেম্বর : ফের আদ্যোপান্ত প্রেমনির্ভর কমেডি নিয়ে হাজির হতে চলেছেন পরিচালক সুদেষ্ণা রায় এবং অভিজিৎ গুহ (Sudeshna Roy and Abhijit Guha is coming with their new love comedy We to Gay Ther)। এই গল্পের প্রেমিক যুগল উভয়েই উভয়কে ভালবাসে । বিয়ে করতে চায় । কিন্তু চারপাশের চরিত্ররা কেউ রাজি নন এই সম্পর্কে । কেউই চান না পরিণতি পাক তাঁদের প্রেম । এ পর্যন্ত ছকটা চেনা মনে হলেও আসল টুইস্ট হল গল্পের প্রেমিক যুগল উভয়েই পুরুষ । সমকামিতা আইনি স্বীকৃতি পেলেও সমাজ এহেন সম্পর্ককে আজও সমাজ সহজ হয়ে মানতে পারে না অনেক ক্ষেত্রেই । এই বিষয়কে সম্বল করেই একটু হালকা চালে গল্প বেঁধেছেন সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায় । সিরিজের নাম 'আমরা টু Gay ther'।

সমকামিতা সম্পর্কিত ছবি বাংলায় প্রথম নয় ৷ এর আগেও এই বিষয়ে একাধিক কাজ করে গিয়েছেন ঋতুপর্ণর মত পরিচালকরা ৷ তাই সাগ্নিককে তাঁর ক্যানভাসে দিতে হত কিছু নতুন রং ৷ এই গল্পে দেখা যায় এক যুবক প্রেমে পড়ে এক রেডিও জকির । তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে ভালবাসার সম্পর্ক । বিষয়টি জানতে পারার পর তা মেনে নিতে পারেনি ওই জকি'র এক মহিলা সহকর্মী ৷ ঘটনা জানা মাত্রই বিরোধিতা শুরু করেন তিনি ৷ অন্যদিকে এই গল্পের প্রথম যুবকের বাবাও মেনে নিতে পারেননি ছেলের এই সম্পর্কের কথা ৷ তবে বাবা বিবাহের বিপক্ষে থাকলেও মাকে পাশে পায় ওই যুবক । কী হবে এরপর? আর পাঁচটা গল্পের মতো 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নাকি বিচ্ছেদ হবে অবশেষে ? জানতে হলে দেখতে হবে 'আমরা টু Gay ther'।

দুই সমকামীর চরিত্রে ইন্দ্রাশিস এবং অনিন্দ্য

আরও পড়ুন : মন ফাগুনে ঠিক কেমন চরিত্রে ঐন্দ্রিলা ?

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন ইন্দ্রাশিস রায়, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, পূজারিণী ঘোষ, পৌলমী দাস, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, পল্লবী চট্টোপাধ্যায়, রেডিও জকি অয়ন্তিকা, সিদ্ধার্থ রায় (সিধু), গৌরব চট্টোপাধ্যায়, রেডিও জকি শেখর-সহ আরও অনেকে । ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে রাহুল এবং তন্ময়ের ওপর । সম্পাদনায় শান্তনু মুখোপাধ্যায় । এ ফিংগার ক্রস ফ্যাশন অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ব্যানারে দীপান্বিতা সামন্তর প্রযোজনায় উদ্দাম হাসির এই রম-কম সিরিজ স্ট্রিমিং হবে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'ক্লিক'-এ ।