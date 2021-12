কলকাতা, 15 ডিসেম্বর: দিদির দরবারে সস্ত্রীক মদন মিত্র (Madan mitra joins didi number 1 with his wife)! থাকছেন সস্ত্রীক শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, বাবুল সুপ্রিয় ও রাঘব চট্টোপাধ্যায় । রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শো দিদি নম্বর ওয়ানের (didi number 1 show) আসরে দাঁড়িয়ে বাবুল সুপ্রিয়র (babul supriyo in didi number 1) ভূয়সী প্রশংসা করলেন এমএম ।

এবার দিদির সঙ্গে পিকনিক স্পেশাল এপিসোডে মেতে উঠতে হাজির হচ্ছেন কামারহাটির বিধায়ক তথা কালারফুল মদন মিত্র (Madan mitra in didi number 1)৷ এ ছাড়াও থাকছেন বাবুল সুপ্রিয়, শিবাজি চট্টোপাধ্যায় এবং রাঘব চট্টোপাধ্যায় (Raghab Chatterjee in Didi no 1)। এঁদের মধ্যে শিবাজি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী অরুন্ধতী হোমচৌধুরী নিজেই একজন সেলেব্রিটি । মজাদার খেলা, আড্ডা, খুনসুটিতে মেতে উঠতে দেখা যাবে তাঁদের । অন্যান্য প্রতিযোগীদের পত্নীদের পর্দায় কিংবা কোনও অনুষ্ঠানে কম বেশি দেখা গেলেও স্ত্রীকে নিয়ে আমজনতার দরবারে এই প্রথমবার দেখা যাবে মদন মিত্রকে ।

দিদি নম্বর ওয়ানে সস্ত্রীক মদন

তিনি আপাদমস্তক রাজনৈতিক মানুষ হলেও সাংঘাতিক বিনোদনরসিক । গান, মিউজিক ভিডিয়ো সবেতেই আছেন পুরোমাত্রায় । এমনকী র‍্যাম্পেও হেঁটেছেন শহরের সুন্দরীদের সঙ্গে । এহেন মানুষকে প্রতিযোগী হিসেবে পেয়ে সঞ্চালিকা রচনাও মজা করতে ছাড়েননি । তিনি মদন-পত্নীর কাছে জানতে চাইবেন, "দাদার এত মহিলা ফ্যান ফলোয়ার, চিন্তা হয় না ?" উত্তরে বৌদিও সাহসী । বলবেন, "ঘুড়ি যতই উড়ুক । লাটাই তো আমার হাতেই ।" গিন্নির মুখে এই কথা শুনে মদনও তাঁর চেনা কায়দায় বলে উঠলেন, "ওহ! লাভলি ।" এমনই এক জমজমাট পর্ব আসতে চলেছে আগামী সপ্তাহে, জানা গেল এমএম-এর লাইভে ।

খোশমেজাজে মদন-বাবুল

সম্প্রতি শাসকদলে নাম লিখিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয় । সুতরাং এমএম এবং বাবুল দুজনেই একই দলের প্রতিনিধি । আসন্ন এপিসোডে বাবুলের কাজ এবং নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করতে দেখা যাবে এমএম-কে । জমজমাট এই পর্ব আসতে চলেছে 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর 21 ডিসেম্বরের পর্বে ।

মদন মিত্রর লাইভ, মদন মিত্রর গাওয়া গান, মদন মিত্রর তরফে কোনও বিনোদনমূলক পোস্ট মানেই তা নিমেষে ভাইরাল । 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর শুটিংয়ের শুভক্ষণ তিনি ধরে রেখেছেন নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার লাইভে । আর তা দেখেই চক্ষু চড়কগাছ তাঁর ভক্তদের । সুতরাং আসন্ন এপিসোড নিয়ে দর্শকের আগ্রহের পারদ যে চড়ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই ।

