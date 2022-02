মুম্বই, 23 ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার নিজের নতুন ছবির নাম সামনে এনেছিলেন পর্দার মুন্না ভাই ৷ এবার সামনে এল অফিসিয়াল অ্য়ানাউন্সমেন্টের ভিডিয়ো ৷ এই বছর পরপর বেশকিছু ছবিতে পর্দায় দেখা যাবে সঞ্জয় দত্তকে, একদিকে যেমন অক্ষয় কুমারের সঙ্গে তিনি অভিনয় করছেন 'পৃথ্বীরাজ' ছবিতে তেমনই আবার 'সামশেরা' ছবিতে তিনি স্ক্রিন শেয়ার করবেন রণবীর কাপুরের সঙ্গেও ৷ আর এবার সামনে এল তাঁর নতুন ছবির খবর ৷ নতুন এই কমিডি ছবির নাম 'ঘুডছডি' ৷

এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে জুটি বাঁধছেন রবিনা ট্য়ান্ডন (Sanjay Dutt is pairing up with Raveena Tandon in his next movie Ghudchadhi) ৷ নিজের টুইটার অ্য়াকাউন্ট থেকে মঙ্গলবার একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন সঞ্জু ৷ যেখানে দেখা যায় যোগা অভ্য়াস করছেন অভিনেতা ৷ আর সামনে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন "ঘুডছডি" ছবির একটি ক্ল্যাপস্টিক নিয়ে ৷ এই ছবির ক্যাপশনে নিজের এই সাফল্যের জন্য় সঞ্জয় ধন্য়বাদ জানিয়েছেন বালু মুন্নাঙ্গি নামক একজন জ্যোতিষবিদকে ৷ অজয় দেবগণ, করণ জোহরের মত অনেক বলিতারকাই তাঁর পরামর্শ নিয়ে থাকেন ৷ এবার সামনে এল ছবির অফিসিয়াল অ্য়ানাউন্সমেন্টের ভিডিয়ো ৷

নতুন ছবি 'ঘুডছডি' কবে পর্দায় আসছে তা অবশ্য এখনই জানা যায়নি ৷ তবে এই ছবি পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন বিনয় গান্ধি ৷ একই সঙ্গে ইয়াশের সঙ্গে কেজিএফ চ্য়াপ্টার-2 এও অভিনয় করতে চলেছেন যা পর্দায় আসবে 14 এপ্রিল ৷