মুম্বই, 7 ফেব্রুয়ারি : 'দিদি তেরা দেবর দিওয়ানা...' মত কালজয়ী গানগুলির কথা মনে পড়লেই পর্দায় যে মানুষটির মুখ ভেসে ওঠে তিনি অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত ৷ আর পর্দার পিছনে এই গানগুলিকে নিজের কণ্ঠ দিয়ে অমর করেছিলেন যিনি, তিনি 'ভারতের নাইটিঙ্গেল' লতা মঙ্গেশকর ৷ রবিবার ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন কিংবদন্তি এই গায়িকা ৷ ভারতীয় সঙ্গীতে একটি যুগের অবসান ঘটেছে ৷ সকলের প্রিয় লতাজীর প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবেই শোকস্তব্ধ তাঁর সমস্ত গুনগ্রাহীরা ৷ রবিবার মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়েছে ৷ উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদি, ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর, অভিনেতা শাহরুখ খান, আমির খান, বিদ্যা বালন, রণবীর কাপুর-সহ অন্যান্যরা ৷

এবার স্যোশাল মিডিয়ার আবেগি পোস্টের মাধ্য়মে শিল্পীকে স্মরণ করলেন মাধুরীও ৷ নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে প্রিয় 'লতা তাই'-কে শেষশ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি লেখেন, "সেই ঐশ্বরিক কণ্ঠ যা আমাদের সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে প্রেমে পড়তে বাধ্য করেছিল, এবার পরলোকে ভালবাসা ছড়িয়ে দেবেন ৷ বছরের পর বছর ধরে লতা তাইয়ের সুর, দু'দিকে বিনুনি করা তাঁর ছবিটি আর সর্বদা তাঁর শিশুসুলভ ব্যবহার হৃদয়ে এমন এক গভীর ছাপ রেখে গেছে যা কখনওই ভোলা যাবে না ৷"

মাধুরীর মতই অভিনেত্রী তথা সাংসদ হেমা মালিনীর জন্যও একাধিক গান গেয়েছিলেন সুর সাম্রাজ্ঞী ৷ একই ভাবে প্রিয় গায়িকাকে স্মরণ করেছেন তিনিও (Hema And Madhuri both remember the contribution of Lata)৷ টুইট করে তিনি লেখেন, "6 ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে এক অন্ধকারময় দিন, একজন কিংবদন্তি যিনি তাঁর অপূর্ব গানের রত্নভান্ডার আমাদের দিয়েছিলেন, সেই ভারতের নাইটিঙ্গেল আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন পরলোকে তাঁর সঙ্গীতময় সফর শুরু করার জন্য ৷ এটা আমার জন্য একটা ব্যক্তিগত ক্ষতি, পরস্পরের জন্য আমাদের ভীষণ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ছিল ৷"