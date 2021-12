নয়াদিল্লি, 20 ডিসেম্বর : পানামা পেপার্স মামলায় সোমবার ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED questions Aishwarya Rai Bachchan for five years in panama papers scandal) ৷ বিদেশে প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির উৎস জানতে তাঁকে সম্প্রতি সমন পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ এর আগে একই ঘটনায় ইডি'র সমন পেলেও সময় চেয়ে সেই সমন এড়িয়ে গিয়েছিলেন ঐশ্বর্য ৷ তবে এবার দেরি করলেন না ৷

পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর সোমবার সন্ধেয় নয়াদিল্লি ইডি অফিস ছাড়েন বচ্চন-বধূ (Sources claim the actress parked her money in a company based in the British Virgin Islands) ৷ ঐশ্বর্য এদিন তাঁর বয়ানে ইডি আধিকারিকদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন, না কি অভিনেত্রীকে ফের ডাকা হবে সে বিষয়টি স্পষ্ট নয় এখনও ৷ তবে এদিন অভিষেক-পত্নীর বয়ান রেকর্ড করেন ইডি আধিকারিকরা ৷

সূত্রের খবর, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের একটি সংস্থায় অর্থ গচ্ছিত রয়েছে ঐশ্বর্যর ৷ আর সে কারণেই এদিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ অভিনেত্রী এদিন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কাছে বৈদেশিক ওই সংস্থার সঙ্গে তাঁর বিগত 15 বছরের লেনদেনের নথি জমা করেছেন বলেও জানা গিয়েছে ৷

2016 বিশ্বজুড়ে নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও কর্পোরেট হাউসের প্রতারণা ও করফাঁকি সংক্রান্ত নথি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল পানামা পেপার্স কেলেঙ্কারিতে ৷ ফাঁস হওয়া নথি আসলে একটি জার্মান সংবাদপত্রের ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ সেখানে নাম জড়ায় 500 জন ভারতীয়ের ৷ তালিকায় ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের পাশাপাশি ছিল তাঁর শ্বশুর অমিতাভ বচ্চনের নামও ৷