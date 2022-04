লাস ভেগাস, 4 এপ্রিল : আমার দেশের শিশুরা আর কেউ তারা খসার দৃশ্য আঁকছে না, আঁকছে বোমারু বিমান-রকেটের ছবি ৷ ধ্বংস হয়ে যাওয়া একের পর এক শহর, মানুষের মৃত্যুতে তীব্র হাহাকার ইউক্রেনজুড়ে ৷ এই হাহাকার সুরের মূর্ছনায় পূর্ণ করতে হবে আপনাদেরকেই ৷ গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চ থেকে দেশকে বাঁচাতে মিউজিসিয়ানদের প্রতি কাতর আর্জি ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির (Zelenskyy tells Grammys to fill Ukraine's silence with music) ৷

লাস ভেগাসে 64তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চ আচমকাই এদিন তাঁর ভিডিওবার্তা নিয়ে হাজির হন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট (Volodymyr Zelenskyy made a surprise appearance at the 64th Annual Grammy Awards on Sunday) ৷ জেলেনস্কি জানান, রুশ আগ্রাসন তিলে তিলে বিনাশ করছে ইউক্রেনীয়দের স্বপ্ন ৷ তিনি বলেন, "ইউক্রেনের অবস্থা এমনই যে সুরকাররা টুক্সেডাস নয়, বর্ম পরছেন ৷ গান গাইছেন হাসপাতালে জখমদের সঙ্গে ৷ সে গান হয়তো কেউ শুনছেও না ৷ তবে আমি নিশ্চিত দেশের এই দুর্দিনে মিউজিকই দিশা এনে দেবে ৷"

জেলেনস্কির দেশে মানবতার সংকটে এগিয়ে এসেছে রেকর্ডিং অ্যাকাডেমিও ৷ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের শুরুতেই এদিন গ্র্যামি কর্তৃপক্ষের তরফে 'স্ট্যান্ড আপ ফর ইউক্রেন' নামে একটি সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন করা হয় ৷ সহকারী সংস্থা গ্লোবাল সিটিজেনের উদ্যোগে গ্র্যামির এই ক্যাম্পেইনের সংগৃহীত অর্থের সবটাই যাবে ইউক্রেনের সাহায্য খাতে ৷

মিউজিসিয়ানদের প্রতি জেলেনস্কির বার্তা, "ইউক্রেনের হাহাকার আপনাদেরই পূরণ করতে হবে মিউজিক দিয়ে ৷ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, টেলিভিশনে যেখানে হোক আপনারা আমাদের পাশে থাকুন ৷ মানুষকে যুদ্ধ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করুন ৷ তাহলেই হয়তো শান্তি ফিরবে আমার দেশের বিভিন্ন শহরে ৷" জেলেনস্কির বার্তার পর জন লেজেন্ড তাঁর সুরের মূর্ছনায় ইউক্রেনের মিউজিসিয়ানদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন এদিন ৷