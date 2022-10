মুম্বই, 19 অক্টোবর: ভারতে এসেছেন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সচিব আন্তোনিও গুতেরেস ৷ বুধবার প্রথম দিন সকালে তিনি মুম্বইয়ের তাজমহল প্যালেস হোটেলে যান ৷ সেখানে 26/11 অর্থাৎ 2008 সালের 26 নভেম্বর পাকিস্তানি জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানান ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ (UN Secretary General Antonio Guterres in Mumbai on the first day of his three-day visit to India ) ৷

এ বছরের জানুয়ারিতে তিনি দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রসংঘের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন ৷ এরপর ভারতে এটাই তাঁর প্রথম সফর ৷ এর আগে প্রথম বার সচিব থাকাকালীন 2018 সালের অক্টোবরে দেশে এসেছিলেন গুতেরেস ৷ বুধবার মাঝরাতের খানিক পরেই আন্তোনিও গুতেরেস লন্ডন থেকে একটি বাণিজ্যিক বিমানে মুম্বইয়ে অবতরণ করেন ৷ বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন মহারাষ্ট্র সরকারের আধিকারিকেরা ৷

তিন দিনের সফরে এসে আজ সকালেই তিনি তাজ মহল প্যালেস হোটেলে (Taj Mahal Palace hotel in south Mumbai) যান ৷ 26/11-য় নিহতদের স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ৷ 2008 সালে এই সন্ত্রাসবাদী হামলায় জঙ্গিদের (26/11 terror attacks in 2008) অন্যতম লক্ষ্য ছিল মুম্বইয়ের বিখ্যাত তাজ হোটেল ৷

ভারতের স্বাধীনতার 75 বছরে ভারত-রাষ্ট্রসংঘের সম্পর্ক কেমন, তা নিয়ে তিনি বক্তৃতা দেবেন ৷ মুম্বইয়ের আইআইটিতে 'ইন্ডিয়া@75: ইউএন-ইন্ডিয়া পার্টনারশিপ: স্ট্রেনদেনিং সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন' (India @75: UN-India Partnership: Strengthening South-South Cooperation) শীর্ষক বিষয়ে বলবেন গুতেরেস ৷ এরপরে গুজরাতে যাবেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ৷

20 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার আন্তোনিও গুতেরেস গুজরাতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 'মিশন লাইফ' (Mission LiFE, Lifestyle for Environment) অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ৷ আর কিছুদিন পরেই ভারতে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জঙ্গি হামলা প্রতিরোধ কমিটির (UN Security Council Counter-Terrorism Committee) দু'দিনের বৈঠক আছে ৷

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রসংঘ প্রধানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ দু'জনের মধ্যে আসন্ন জি-20 বৈঠকের সভাপতিত্ব, আন্তর্জাতিক সংকট, রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে ভারতের আরও গভীর সম্পর্ক গঠন নিয়ে কথা হতে পারে ৷ দেশের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, গুতেরেস কেভারিয়াতে স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবেন ৷ গুজরাতের দেশের প্রথম সৌরশক্তি সম্পন্ন গ্রাম ঘুরবেন (first solar-powered village in Modhera), মোধেরায় সূর্য মন্দির (Sun temple in Modhera) দেখে বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে আন্তোনিও গুতেরেস ৷

