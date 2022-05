লন্ডন, 10 মে : ব্রিটেনের একটি গবেষণা অনুযায়ী, কোভিড-19 এর বিরুদ্ধে নেওয়া দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ বা চতুর্থ জ্যাবের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি প্রাথমিক বা তৃতীয় ডোজের চেয়ে (UK study shows 2nd COVID booster gives higher immunity than 1st) ৷

এপ্রিল মাস নাগাদ ব্রিটেনে 75-এর বেশি বয়সী এবং 12 বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বা ইমিউনোসাপ্রেসড তাঁদের জন্য চতুর্থ ডোজ বা দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ চালু করা হয় । শুধু ব্রিটেন নয়, ইজরায়েল এবং জার্মানিতেও চতুর্থ ডোজটি দেওয়া হয় (UK rolled out fourth doses to over-75s and those over the age of 12 in April)।

ল্যান্সেট সংক্রামক রোগ বা ইনফেকসিয়াস ডিজিজেসে বিজ্ঞানীরা লিখেছেন, চতুর্থ ডোজ কোভিড-19 এর এমআরএনএ বুস্টার ভ্যাকসিনগুলির সহ্য ক্ষমতা বেশি এবং সেলুলার ও হিউমারাল ক্ষমতাও অনেক বাড়ায় ৷ এমনকি সংক্রমণের বিরুদ্ধে স্বল্পমেয়াদী সুরক্ষা সেটি দ্রুত হ্রাস পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ট্রায়ালে দেখানো হয়েছে, চতুর্থ ডোজের পরে হওয়া প্রতিক্রিয়াগুলি তৃতীয় ডোজের মতো অথবা সম্ভবত তার থেকে বেশি ভাল ছিল (COVID Booster Dose)।

ইউনিভার্সিটি হসপিটাল সাউদাম্পটনের (University Hospital Southampton) অধ্যাপক সাউল এন. ফাউস্ট এবং তাঁর টিমের ব্যাখ্যা, তৃতীয় ডোজ বুস্টার ডোজ অনেক বেশি হিউমারাল এবং সেলুলার ইমিউনিটি বাড়ায় এবং ওমিক্রন-সহ করোনার অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের থেকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে আরও স্বল্পমেয়াদী সুরক্ষা প্রদান করে ।