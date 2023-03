নিউ ইয়র্ক, 19 মার্চ: আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে ৷ তার আগে সামাজিক মাধ্যমে পুরনো ফর্মে ফিরেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ শনিবার তিনি দাবি করলেন, তাঁকে গ্রেফতার করা হবেই ৷ শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর সমর্থকদের প্রতিবাদে পথে নামার আহ্বানও জানিয়েছেন ৷ অভিযোগ, 76 বছরের বয়সি আমেরিকার এই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দু'জন মহিলার যৌন হেনস্থা করেছেন ৷ শুধু তাই নয়, আরও অভিযোগ টাকার বিনিময়ে তাঁদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টাও নাকি করেছেন আমেরিকার এই প্রাক্তন প্রথম নাগরিক। এই অভিযোগের তদন্ত করছে নিউ ইয়র্ক গ্র্যান্ড জুরি (New York grand jury investigates hush money payments to women who alleged sexual encounters with the former president Donal Trump) ৷

ট্রাম্পের আইনজীবী এবং মুখপাত্র অবশ্য জানিয়েছেন, সরকারি কৌঁসুলীর পক্ষ থেকে ট্রাম্পের গ্রেফতারি সম্পর্কিত কোনও নোটিশ আসেনি ৷ এদিকে, ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন মঙ্গলবার তাঁকে হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হবে ৷ রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, এখনকার পরিস্থিতি ঠিক ক্যাপিটল দাঙ্গার মতো ৷ 2021 সালে 6 জানুয়ারি তিনি জো বাইডেনের জয়ের বিরুদ্ধে তাঁর সমর্থকদের প্ররোচিত করেছিলেন ৷ সে সময় ডেমোক্র্যাট বাইডেন সদ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং ক্যাপিটলে মার্কিন কংগ্রেসের তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়ার সরকারি প্রক্রিয়া চলছিল ৷ তৎকালীন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভক্তরা মিছিল করে ক্যাপিটলে পৌঁছয় এবং সেই ভবনের দরজা, জানলা ভেঙে উপরে উঠে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ ৷ এবারের নির্বাচনের আগে (2024 presidential candidate) তিনি সেরকম কিছু করতে চাইছেন কিনা সেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের পোস্ট

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আলভিন ব্র্যাগ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করছেন ৷ তিনি সম্প্রতি ট্রাম্পকে গ্র্যান্ড জুরির সামনে নিজের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এর আগে ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেছেন ব্র্যাগের অফিস থেকে বেআইনি ভাবে এই সব তথ্য ফাঁস হয়েছে ৷ তিনি লিখেছেন, "আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার রিপাবলিকান প্রার্থী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গ্রেফতার হবেন ৷"

মামলার শুনানিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন আইনজীবী মাইক কোহেন গ্র্যান্ড জুরির কাছে জানিয়েছেন, 2016 সালে ট্রাম্প দু'জন মহিলাকে টাকাদিয়ে চুপ করানোর চেষ্টা করেন ৷ তাঁরা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ ট্রাম্পের নির্দেশে কোহেন পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েল এবং প্লেবয় মডেল কারেন ম্যাকডোগালকে 2 লক্ষ 80 হাজার মার্কিন ডলার দিয়েছিলেন ৷ এমন আবহে নিজের গ্রেফতারির সম্ভবনার কথা আগাম জানালেন ট্রাম্প। পাশাপাশি সমর্থকদের রাস্তায় নামতেও বললেন। এমতাবস্থায় তাঁর সমর্থকরা কী করবেন, সেটাই এখন দেখার ৷

আরও পড়ুন: দু'বছর বেশি সময় ! নির্বাচনের আগে ফেসবুকে ফিরলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প