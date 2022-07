গ্রিনউড (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 18 জুলাই: মার্কিন মুলুকে ফের বন্দুকবাজের হামলা (Shootout at US mall)৷ আর এ বারের ঘটনায় 3 জন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও 2 জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে, ইন্ডিয়ানাপলিসের গ্রিনউড পার্ক শপিং মলে (Shootout at Greenwood City Shopping Mall of Indianapolis Several Death Reported) ৷

মার্কিন সময় রবিবার সন্ধেয় ওই আততায়ী একটি রাইফেল এবং একাধিক ম্যাগজিন নিয়ে শপিং মলে ঢোকে বলে জানিয়েছে গ্রিনউড পুলিশ বিভাগের প্রধান ৷ সেখানেই এলোপাথাড়ি গুলি চালান তিনি ৷ সেখানে উপস্থিত বন্দুকধারী এক মার্কিন নাগরিক আততায়ীকে গুলি করে মারেন বলে গ্রিনউড পুলিশ জানিয়েছে ৷

গ্রিনউড পুলিশ বিভাগের প্রধান জিম আইসন জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধে 6টার সময় এই গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটে ৷ আততায়ী একটি রাইফেল এবং গুলি ভর্তি একাধিক ম্যাগাজিন নিয়ে গ্রিনউড শপিং মলে প্রবেশ করেন ৷ সেখানে একটি ফুড কোর্টে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন তিনি ৷ ঘটনায় 3 জন মার্কিন নাগরিকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৷ আর 2 জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ গ্রিনউড পুলিশের প্রধান জানান, ওই ফুড কোর্টে উপস্থিত এক মার্কিন নাগরিকের কাছে বন্দুক ছিল ৷ তিনিই আততায়ীকে গুলি করে মারেন ৷ এই ঘটনার পর ফের একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ বিগত একমাসে বেশ কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটেছে আমেরিকায় ৷

আরও পড়ুন: Johannesburg Firing: জোহানেসবার্গে বন্দুকবাজের হামলা, মৃত কমপক্ষে 14

পুলিশ প্রধান জিম আইসন জানিয়েছেন, ফুড কোর্টের সামনে থাকা সন্দেহজনক একটি ব্যাকপ্যাক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইন্ডিয়ানাপলিস মেট্রোপলিটান পুলিশ ৷ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে বলে জানান আইসন ৷ ইন্ডিয়ানাপলিস পুলিশ বিভাগের উপ-প্রধান ক্রিস বেইলি বলেন, ‘‘আমাদের দেশে এই এক ধরনের ঘটনায় আমরা মর্মাহত ৷’’ তবে, গ্রিনউড শপিং মল এবং তার আশপাশের এলাকায় কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই বলে জানান তিনি ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন, শহরের মেয়র মার্ক মেয়ার্স ৷