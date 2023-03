লন্ডন, 7 মার্চ: একের পর এক বিষয় নিয়ে বিজেপি সরকারের সমালোচনায় মুখর হচ্ছেন কংগ্রেস নেতা ৷ এবার আরএসএসকে ফাসিস্ত আখ্যা দিলেন রাহুল গান্ধি ৷ ব্রিটেন সফরে গিয়েছেন তিনি ৷ সোমবার রাতে লন্ডনের চ্যাথাম হাউজে কথোপকথনে বিজেপির উৎস সংগঠন সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন 52 বছর বয়সি ভারতীয় নেতা ৷ তিনি বলেন, "গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছে আরএসএস (fascist RSS which subverts the democracy it uses to come to power) ৷"

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ সম্পর্কে রাহুল আরও বলেন "ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে আরএসএস ৷ দেশের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রকৃতিটাই পালটে দিয়েছে ৷" সংসদে বিজেপি সরকারে বিরোধীদের কথা না-বলতে দেওয়ার প্রসঙ্গও তোলেন তিনি ৷ কংগ্রেস নেতা বলেন, "নোটবন্দি, কিষাণ বিল, জিএসটি, চিনের আগ্রাসন- কোনও বিষয়ে বিরোধীদের আলোচনা করতে দেওয়া হয় না ৷" এর আগে সোমবারই পার্লামেন্ট চত্বরে হাউজ অফ কমনসের গ্র্যান্ড কমিটি রুমে ব্রিটিশ সাংসদদের কাছে প্রায় একই অভিযোগ করেন রাহুল ৷ তিনি বলেন, "অনেক সময় লোকসভায় বিরোধীদের মাইক্রোফোন বন্ধ (functioning microphones in the Lok Sabha) হয়ে যায় ৷ আমাদের মাইকগুলি কাজ করছে না, তেমনটা নয় ৷ তারা সচল, কিন্তু আপনারা তার সুইচ অন করতে পারবেন না ৷ আমি কথা বলছি ৷ এমন সময় বহুবার আমার সঙ্গে এটা হয়েছে ৷ গত ন'বছর ধরে বিজেপি সরকারে রয়েছে ৷ তারা দেদার ক্ষমতা উপভোগ করে চলেছে ৷ সাধারণ মানুষের মতামত জানার কোনও আগ্রহ নেই তাদের ৷"

মোদি সরকারের সমালোচনায় পেগাসাস স্পাইওয়্যার, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মতো বিষয়গুলিও বাদ যায়নি ৷ কংগ্রেস সাংসদ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের চুপ করাতে তদন্তকারী সংস্থা, পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করেন ৷ আমাদের আমলে সরকারের ছবিটা যা ছিল, এখন তার ঠিক উলটো ৷" কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকারের তুলনা টেনে তিনি বলেন, "আমাদের সমাজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি ৷ চিনে এই এক মডেল চালু নেই ৷ তারা গণতন্ত্রকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে ৷" অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিশ্বের কাছে ভারতকে উৎপাদনশীলতার পাশপাশি সমৃদ্ধি ('productivity with prosperity') বিষয়ে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে হবে ৷"