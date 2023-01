নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: রাজাকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী ৷ মঙ্গলবার ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রসঙ্গত, 2022 সালের 8 সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ৷ তারপর ব্রিটেনের রাজা এখন তৃতীয় চার্লস ৷ যদিও ব্রিটেনের রাজবাড়ির প্রথা মেনে এখনও রাজা হিসেবে অভিষেক হয়নি তাঁর । চলতি বছরের মার্চ মাসে সেই অনুষ্ঠান হবে । রাজা হওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথম নরেন্দ্র মোদি ও তৃতীয় চার্লসের মধ্যে ফোনে কথোপকথন হল ৷ আগামী দিনে তাঁর রাজত্বকাল সফল হোক, এই বার্তা দেন মোদি ৷ ঘটনাচক্রে নরেন্দ্র মোদিও সদ্য মাতৃহারা হয়েছেন (Prime Minister Narendra Modi spoke with King Charles III of the United Kingdom over the phone on Tuesday) ৷

এই ফোনালাপের প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য জি-20 সভাপতিত্ব (India's G20 Presidency) ৷ 2023 সালে ভারত জি-20 গোষ্ঠীর সভাপতি দেশ ৷ তাই এর সঙ্গে জড়িত নানাবিধ বিষয়- জলবায়ু পরিবর্তনে পদক্ষেপ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শক্তিক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী মোদি ও রাজা তৃতীয় চার্লসের মধ্যে ৷

এ নিয়ে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী, "রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ৷ এটা সৌভাগ্যের বিষয় ৷ দু'দেশের মধ্যে সাধারণ, এমন নানাবিধ ব্যাপার- পরিবেশরক্ষা, জলবায়ুর স্থিতিস্থাপকতা এবং কমনওয়েলথ নিয়ে কথা হয়েছে ৷ জি-20 সভাপতিত্বে ভারতের কাছে কোন কোন বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, মিশন লাইফ-এর সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷"

আরও পড়ুন: যুবরাজ থেকে রাজা হলেন তৃতীয় চার্লস ! আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিলেন ব্রিটেনের

প্রধানমন্ত্রী রাজা তৃতীয় চার্লসকে ভারতের এই জি-20 সভাপতিত্বে কী কী বিষয় অগ্রাধিকার পাচ্ছে, তা সংক্ষেপে বলেন ৷ এর মধ্য়ে রয়েছে ডিজিটাল মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক বিষয়ের প্রচার ৷ সম্প্রতি দেশে সূচনা হয়েছে পরিবেশবান্ধব মিশন লাইফ (Mission LiFE - Lifestyle for Environment) ৷ তার প্রাসঙ্গিকতাও উল্লেখ করেন মোদি ৷ এর মাধ্যমে ভারত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী জীবনযাপনের দিকটি ব্রিটেনের রাজার কাছে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷

কমনওয়েলথ দেশগুলি নিয়ে একে অপরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিরও আদানপ্রদান হয় ৷ এর কার্যকারিতা কী ভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়, সে বিষয়টিও উঠে আসে ৷ ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি জীবন্ত সেতুর মতো কাজ করে চলেছে সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা (Indian community in the UK) ৷ দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সমৃদ্ধ করছে ভারতীয় নাগরিক ৷ এই বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেন দু'পক্ষ ৷