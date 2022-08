লন্ডন, 26 অগস্ট: করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সবরকম প্রজাতির সংক্রমণ রুখতে সক্ষম তাদের নয়া বুস্টার ডোজ ৷ এমনই দাবি করল ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী দুই সংস্থা ফাইজার ও বায়োএনটেক ৷ এই দুই সংস্থার দাবি, তাদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধী নয়া বুস্টার ডোজ ওমিক্রনের সবরকম সাব ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কার্যকরী (new covid booster dose of Pfizer) ৷ এই বুস্টার ডোজে ছাড়পত্র চেয়ে ইতিমধ্যেই তারা আবেদন জানিয়েছে ইউরোপিয়ান মেডিসিনস এজেন্সিকে (Pfizer asks EU to approve new booster dose) ৷

এক বিবৃতিতে ফাইজার জানিয়েছে, তাদের এই নয়া ভ্যাকসিন করোনার পুরনো প্রজাতির পাশাপাশি ওমিক্রনের সংক্রমণের বিরুদ্ধেও লড়তে সক্ষম ৷ বর্তমানে করোনার ওমিক্রন প্রজাতির সংক্রমণই বিশ্বে বেশি ছড়াচ্ছে ৷ ফাইজার ও বায়োএনটেকের দাবি, 12 বছর বয়সি থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স্ক সকলকেই এই ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে ৷ যদি ছাড়পত্র মেলে তাহলে সেপ্টেম্বর থেকেই ইউরোপের বাজারে মিলবে ফাইজারের এই নয়া কোভিড বুস্টার ডোজ (Covid Booster Dose) ৷

ফাইজার ও বায়োএনটেকের দাবি, তাদের এই নয়া বুস্টার ডোজ ওমিক্রনের বিএ.1 সাব ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধেও কার্যকরী ৷ উল্লেখ্য, ফাইজারের পাশাপাশি মর্ডার্নাও তাদের নয়া কোভিড বুস্টার ডোজ ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছে মার্কিন প্রশাসনের কাছে ৷