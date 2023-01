হায়দরাবাদ, 16 জানুয়ারি: নেপালে রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে পোখারা যাওয়ার সময় অবতরণের আগে ভেঙে পড়ে (Nepal Plane Crash Updates) ইয়েতি এয়ারলাইন্সের টুইন-ইঞ্জিন এটিআর 72-500 বিমান (Nepal crash all you need to know about ATR planes)৷ এই বিমান কতটা সুরক্ষিত তা নিয়ে এ বার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ এর আগেও বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে এই মডেলের বিমান ৷ প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের ৷ উদ্বেগ বেড়েছে নেপালের অসামরিক বিমান পরিবহণ শিল্প নিয়েও (Nepal Aviation Administration)৷

মারাত্মক বিমান দুর্ঘটনার তালিকায় পোখরা

রবিবার দুর্ঘটনার কবলে পড়া বিমানে 15 জন বিদেশি নাগরিক এবং চারজন ক্রু সদস্য-সহ 72 জন আরোহী ছিলেন । বিদেশিদের মধ্যে পাঁচজন ভারতীয়, চারজন রাশিয়ান, দুজন দক্ষিণ কোরিয়ার এবং আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের একজন করে যাত্রী ছিলেন । দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 68 জন নিহত এবং 4 জন নিখোঁজ ৷ তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বিমান দুর্ঘটনাগুলির তালিকায় চলে এসেছে এই দুর্ঘটনা ৷

দুর্ঘটনা নতুন নয় এটিআর 72 মডেলের বিমানে

বিশ্বের বিভিন্ন বিমান সংস্থা সংক্ষিপ্ত আঞ্চলিক উড়ানের জন্য ব্যবহার করে এটিআর 72 । 1980-এর দশকের শেষের দিকে ফরাসি এবং ইতালীয় অংশীদারিত্বে প্রবর্তিত এই বিমানের মডেলটি বছরের পর বছর ধরে বেশ কয়েকটি মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে । তাতে প্রাণও গিয়েছে অনেকের ৷

এটিআর 72 বিমান দুর্ঘটনার ইতিবৃত্ত

এর আগে তাইওয়ানে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে এটিআর 72-500 এবং এটিআর 72-600 বিমানের দু'টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল । 2014 সালের জুলাই মাসে একটি ট্রান্সএশিয়া এটিআর 72-500 উড়ান তাইওয়ান এবং চিনের মধ্যে মনোরম পেঙ্গু দ্বীপপুঞ্জে অবতরণের চেষ্টা করার সময় ভেঙে পড়ে ৷ এতে 48 জনের মৃত্যু হয় ।

2015 সালের ফেব্রুয়ারিতে একই তাইওয়ানিজ এয়ারলাইন দ্বারা পরিচালিত একটি এটিআর 72-600 তাইপেইতে টেকঅফের পরপরই ভেঙে পড়ে ৷ এর একটি ইঞ্জিন ফেলিওর হয় এবং দ্বিতীয়টি ভুলবশত বন্ধ হয়ে যায় । 2015 সালের দুর্ঘটনার ফুটেজ ক্যামেরাবন্দি হয় ৷ সেখানে দেখা যায় যে, বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্যাক্সিকে আঘাত করে ৷ এই দুর্ঘটনায় 43 জনের মৃত্যু হয় ৷ যার ফলে কর্তৃপক্ষ কিছু সময়ের জন্য তাইওয়ানি-নিবন্ধিত সমস্ত এটিআর 72 না ওড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় ৷ ট্রান্সএশিয়া 2016 সালে সমস্ত ফ্লাইট বন্ধ করে দেয় এবং পরে ব্যবসা বন্ধ করে দেয় ।

কিংফিশারও এই বিমান চালিয়েছে

এটিআর একটি টুইটে রবিবারের দুর্ঘটনায় জড়িত বিমানটিকে এটিআর 72-500 হিসেবে চিহ্নিত করেছে । ফ্লাইটরাডার24 ডট কম (flightradar24.com) থেকে পাওয়া প্লেন ট্র্যাকিং ডেটা অনুসারে, বিমানটির বয়স ছিল 15 বছর এবং "অনির্ভরযোগ্য ডেটা-সহ একটি পুরানো ট্রান্সপন্ডার দিয়ে সজ্জিত ছিল বিমানটি।" এয়ারফ্লিটস ডট নেট (Airfleets.net)-এর রেকর্ড অনুসারে, 2019 সালে ইয়েতি এটি দখল করার আগে এই বিমান ভারতের কিংফিশার এয়ারলাইন্স এবং থাইল্যান্ডের নক এয়ার ওড়াত ৷

এটিআর নিয়ে উদ্বেগে নাগরিকরা

অনুগ্রহ করে সঠিক তদন্তে সহায়তা ও সমন্বয় করুন । নেপালে অনেক এটিআর উড়ছে । এমনই দাবি তুলেছেন নেপালের নাগরিকরা ৷ জনৈক সজল শর্মা লিখেছেন, প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী এটিআর-এ যাতায়াত করেন । 63% অনুপাতে 46টি এমন বিমান ভেঙে পড়েছে । তারপরে এটিতে 75% মৃত্যুর অনুপাত, 527 জনের মধ্যে 398 জনের মৃত্যু হয়েছে । বেশিরভাগই খারাপ বা ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে । অন্য একজন টুইটার ব্যবহারকারী অনুরাগ জৈন বলেছেন, এটি একটি বড় সমস্যা বলে মনে হচ্ছে ৷

সবচেয়ে বিক্রিত বিমান এটিআর

কোম্পানির ওয়েবসাইট অনুসারে এটিআর তার এটিআর 42 এবং 72 বিমান-সহ অন্যান্য বিমান বিশ্বের এক নম্বর আঞ্চলিক বিমান বলে দাবি করে । 90-আসনের বিমানের বিভাগে এটি সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বিমান বলেও দাবি করেছে ওয়েবসাইট । এটিআর বিমানগুলি 45% কম জ্বালানি পোড়ায় এবং আঞ্চলিক জেটের তুলনায় 45% কম কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত করে । এটিআর এয়ারবাস এবং লিওনার্দোর একটি যৌথ উদ্যোগ ৷

নেপাল বিমান দুর্ঘটনাপ্রবণ

মাউন্ট এভারেস্ট-সহ বিশ্বের 14টি উচ্চ পর্বতের মধ্যে আটটির আবাসস্থল নেপাল, সেখানে বিমান দুর্ঘটনার বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে । ফ্লাইট সেফটি ফাউন্ডেশনের এভিয়েশন সেফটি ডাটাবেস অনুসারে, 1946 সাল থেকে নেপালে 42টি মারাত্মক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে । রবিবারের দুর্ঘটনাটি 1992 সালের পর নেপালের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ৷ 1992 সালে কাঠমান্ডুতে অবতরণের চেষ্টা করার সময় একটি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের বিমান পাহাড়ের উপর দিয়ে যেতে গিয়ে ভেঙে পড়ে ৷ সেই ঘটনায় 167 জন নিহত হয়েছিলেন ।

দুর্বল নিরাপত্তা মান উল্লেখ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন 2013 সাল থেকে নেপালের এয়ারলাইন্সকে 27-দেশের ব্লকে উড়তে নিষেধ করেছে । 2017 সালে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন নেপালের এভিয়েশন সেক্টরে উন্নতির কথা উল্লেখ করেছে ৷ কিন্তু ইইউ প্রশাসনিক সংস্কারের দাবি করে চলেছে ।