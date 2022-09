লন্ডন, 10 সেপ্টেম্বর: 'ডার্লিং মামা', ব্রিটেনের নতুন রাজা জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণে এভাবেই স্মরণ করলেন প্রয়াত রানিকে ৷ এখন তিনি রাজা, রাজার রাজত্বে ৷ 8 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রয়াত হয়েছেন ৷ ব্রিটিশ রাজপরিবারের রীতি অনুযায়ী তাঁর প্রথম পুত্র চার্লস এখন ব্রিটেনের 'রাজা তৃতীয় চার্লস' ৷ নিজের ভাষণে রাজা দেশবাসীকে 'আজীবন সেবা'র (Life Long Service) প্রতিশ্রুতি দিলেন (King Charles III pays tribute to Queen Elizabeth in his first address to nation) ৷

মাকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রাজা তৃতীয় চার্লস বলেন, "আমার ডার্লিং মামা, (My Darling Mama) আপনি একটা দারুণ জার্নি শুরু করেছেন ৷ স্বর্গত বাবার সঙ্গে আপনি মিলিত হবেন ৷ আমি শুধু এটা বলতে চাই- আপনার ভালবাসার জন্য কৃতজ্ঞ ৷ আমাদের পরিবার এবং দেশবাসীর পরিবারের প্রতি আপনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ৷ এতগুলো বছর ধরে আপনি একভাবে সেবা করে গিয়েছেন ৷ আপনার আত্মার শান্তির জন্য দেবদূতরাও প্রার্থনা করবেন (flight of angles sing thee to thy rest) ৷"

শোকাহত দেশকে তিনি মায়ের কথা মনে করিয়ে বলেন, "1947 সালে, তাঁর 21তম জন্মবার্ষিকীতে তিনি কমনওয়েলথের (Commonwealth) জন্য তাঁর জীবন নিবেদন করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন ৷ কেপ টাউন থেকে সেই বক্তৃতা সম্প্রচার করা হয়েছিল ৷ "

চার্লস তাঁর মায়ের চলে যাওয়ায় স্বভাবতই শোকস্তব্ধ ৷ সেই দুঃখ জাতির সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে রাজা বলেন, "গভীর দুঃখের সঙ্গে আমি আজ আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি ৷" মাকে 'হার ম্যাজেস্টি অফ কুইন' (Her Majesty the Queen) বলে সম্বোধন করেন তিনি বলেন, " মা আমার এবং পরিবারের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা ৷ তাঁর জীবনে ভালোবাসা এবং স্নেহ দিয়ে সকলকে পথ দেখিয়েছেন। বাকিদের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ার করার ক্ষমতাও ছিল শিক্ষণীয় । জীবনের চলার পথে এরকমই নানা উদাহরণ তৈরি করেছেন তিনি । আর তাই যে কোনও পরিবারের মতো আমরাও তাঁর কাছে ঋণী ৷"