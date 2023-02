নিউ ইয়র্ক, 24 ফেব্রুয়ারি: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ 'বিতর্ক' থেকে সুকৌশলে নিজেকে সরিয়ে রাখল পুতিনের মিত্র দেশ ভারত ৷ ইউক্রেন সর্বাঙ্গীন, ন্যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বজায় থাকুক, এই মর্মে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় একটি রেজোলিউশন পাশ করা হয় ৷ 193 টি সদস্য দেশের মধ্যে এই সংকল্পের পক্ষে ভোট দিয়েছে 141টি দেশ, বিপক্ষে 7টি এবং 32টি দেশ ভোটদান থেকে বিরত থেকেছে ৷ ভারত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছরের মাথায় এই ঐতিহাসিক ভোট থেকে নিজেকে দূরেই রাখল ৷ সাধারণ সভায় এদিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইউক্রেনের রাজধানী কিভ থেকে মস্কোর সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি ওঠে ৷

2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একটি ভাষণে ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযানের কথা ঘোষণা করেন ৷ পরবর্তীকালে তা যুদ্ধে পরিণত হয় ৷ আজ তার একবছরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ আজ রাষ্ট্রসংঘ 'প্রিন্সিপলস অফ দ্য চার্টার অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস আন্ডারলাইং আ কমপ্রেসিভ, জাস্ট অ্যান্ড লাস্টিং পিস ইন ইউক্রেন' (Principles of the Charter of the United Nations underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine) শীর্ষক রেজোলিউশন নেয় ৷

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কাম্বোজ (UN Ambassador Ruchira Kamboj) রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে জানান, আলোচনা এবং কূটনৈতিক পথেই এর সমাধান সম্ভব ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিবৃতি উদ্ধৃত করে ভারতের রাষ্ট্রদূত বলেন, "মানুষের জীবনের পরিবর্তে কোনও সমাধান হতে পারে না ৷ এটা আমরা বার বার বলে আসছি ৷ শত্রুতার এবং হিংসা বৃদ্ধিতে কারও স্বার্থ জড়িয়ে নেই ৷ বরং দ্রুত আলোচনা এবং কূটনীতির পথে ফেরা দরকার ৷"

প্রসঙ্গত, এদিনই ভারত এখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ৷ সেখানে মহাত্মা গান্ধির শান্তি ও বিশ্বাসের কথা তুলে ধরে ভারত ৷ এই অনুষ্ঠানে রুচিরা কাম্বোজ বলেন, "আজকের এই অনুষ্ঠান খুবই অভিনব ৷ আমরা শান্তির কথা বলছি, অহিংসার কথা বলছি ৷ যদিও রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ সভায় আমরা ইউক্রেন সংকটের সংকল্পে ভোট দিইনি ৷"