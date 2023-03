ওয়াশিংটন, 11 মার্চ: ফের ছাঁটাইয়ের পথে মেটা ৷ আগামি মাসগুলিতে কয়েক পর্বে কর্মী ছাঁটাই করতে পারে ফেসবুকের এই পেরেন্ট সংস্থা ৷ এই খবরটি জানিয়েছে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর মোট কর্মীর প্রায় 13 শতাংশের চাকরি কেড়ে নিয়েছিল সংস্থা ৷ এবারও তেমন সম্ভাবনা রয়েছে (Meta Platforms to start job cuts over several rounds in the next few months to about 13 per cent cut like last year) ৷

কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রথম পর্বের কথা হয়তো আগামী সপ্তাহেই ঘোষণা করবে মেটা ৷ শুক্রবার রাতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে জোর ধাক্কা লাগবে ৷ 2002 সালের নভেম্বরে মেটা 11 হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছিল ৷ এবছর বাকিদের মধ্যে থেকেও এই হারে কর্মীদের বাদ দিতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিটি ৷ রিয়্যালিটি ল্যাব, মেটার হার্ডওয়্য়ার এবং মেটাভার্স ডিভিশনের কর্মীদের উপরেই কোপ পড়তে চলেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ৷

আরও পড়ুন: টুইটারের পথেই ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটা ! ছাঁটাই 13% কর্মী

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরপরই মেটার শেয়ারের দর ওঠে 2 শতাংশ ৷ মেটার আর্থিক বিভাগের প্রধান সুসান লি (Meta Chief Financial Officer Susan Li ) বৃহস্পতিবার বলেন, "আমরা কোম্পানির সব দিক খুঁটিয়ে দেখছি ৷ আমরা যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করছি, তা থেকে সর্বোচ্চ কতটা ফেরত পাচ্ছি সেই হিসেবনিকেশ করা হচ্ছে ৷"

এর আগে মার্ক জুকারবার্গ জানিয়েছিলেন, 2023 সালটা মেটার জন্য 'যোগ্য়তা প্রদর্শনের বছর' (year of efficiency) ৷ কোম্পানি কয়েকটি প্রজেক্ট বন্ধ করে দিতে পারে ৷ অক্টোবর মাসে জুকারবার্গের ভবিষ্যদ্বাণীর পর থেকে কর্মীরা চাকরি হারাতে শুরু করেন ৷ প্যানডেমিকের সময় মেটা, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলি বহু সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করে ৷ এখন বিশ্ব অতিমারি সংকট থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে ৷ এবার সেই সময় নেওয়া বহু কর্মীকে ছাঁটাই করতে শুরু করেছে মেটা থেকে শুরু করে টুইটার ৷ মাইক্রোসফট, অ্যামাজনও এই পথে হাঁটছে ৷